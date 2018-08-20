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    Київська влада не відповідатиме за затоплені авто - юрист

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    Затоплена автівка біля ТРЦ &laquo;Гуллівер&raquo; - Київська влада не відповідатиме за затоплені авто - юрист
    Фото: Володимир Бугаєнко
    Затоплена автівка біля ТРЦ «Гуллівер»

    Власникам автівок буде непросто отримати компенсацію за майновий збиток

    Київська влада не понесе відповідальності за затоплення автомобілів на парковці «Гуллівера». Про це в коментарі LB.ua заявила юрист Валентина Теличенко.

    «Право на позов люди, автомобілі яких були затоплені (через нічний потоп в ТЦ «Гуллівер». - Ред.), звичайно, мають. Але для того, щоб отримати компенсацію за майновий збиток, необхідно встановити: чи є чиясь вина в затопленні, або це лише стихійне лихо. Юридична особа, яка надає послуги з паркування - місце, охорона - бере за відповідні послуги гроші, тому несе відповідальність за збереження авто», - заявила вона.

    У той же час, з її слів, довести провину і отримати компенсацію від власника парковки в ТЦ, як і залучити київську владу до відповідальності, буде дуже непросто.

    Теличенко додала, що «для подачі такого цивільного позову потрібно на руках мати офіційний висновок експертизи, де буде зафіксовано: або порушення ГБН при будівництві паркування в торговому центрі, або інші порушення, які і стали причиною затоплення. Але, як показує практика, в таких випадках, як правило, в результаті все списується на погодні умови, форс-мажорні ситуації і стихійні лиха», - зазначила юрист.

    «Що ж стосується відповідальності київської влади - вона настає тільки в тому випадку, якщо має місце умисне приховування порушень норм і стандартів під час містобудування», - наголосила вона.

    Нагадаємо, нічна злива знову призвела до того, що проїжджі частини на деяких дорогах затопило. У центрі столиці знову утворилися величезні «озера» та «річки», в яких потопають автівки та громадський транспорт.

    Більшість тунелів та підземок також повністю опинилися під водою. 

    Кияни в соцмережах повідомляють, що вода затопила вул. Еспланадну. На відео видно, як вода досягає вікон автівок, а деякі авто і взагалі майже затоплені.

    Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столичні торговельно-розважальні центри будуть перевірятися на захищеність від підтоплень.

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