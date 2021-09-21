Лікарка розповіла, як знизити ризики раннього розвитку хвороб серця

Дослідження говорять про те, що середземноморська дієта найбільш ефективна в захисті серця

Морін Тальбот з Британського фонду кардіології розповіла про те, що можна робити, щоб знизити ризики раннього розвитку хвороб серця. Про це повідомили в The Telegraph.

По-перше, необхідно мати на увазі, що навіть невеликі регулярні прогулянки, взяті в звичку, можуть не просто забезпечити гарне функціонування серцево-судинної системи, але, навіть звернути пошкодження в кровоносних судинах назад. Про це свідчить дослідження, раніше опубліковане в журналі Expiremental Physiology.

Також в числі того, що потрібно взяти за правило всім людям у віці від 40 років, експерт назвала регулярну диспансеризацію і контроль своєї дієти.

«Дослідження говорять про те, що середземноморська дієта найбільш ефективна в захисті серця. Тому слід звернути свою увагу на мононенасичені жири, що містяться в оливковій олії, жирній рибі, фруктах, овочах, цільнозернових продуктах, зменшивши кількість споживаної здобної випічки і м'яса», - заявила доктор Тальбот.

Несподіваний, але сильний кореляційний ефект для довгострокового тонусу серцево-судинної системи показали постійні і стійкі соціальні зв'язки. Вчена сказала, що дослідження показали, що підтримка продуктивного спілкування з друзями так само продуктивно, як і припинення куріння.

Наостанок, лікар заявила про необхідність припинити вживання алкоголю.

Нагадаємо, професорка Аргентинського національного університету Трес де Фебреро Алехандро Меша у співпраці з провідними вченими встановила, що звук має безпосередній вплив на органолептичні властивості їжі. Так, кислий смак асоціюється зі швидкою, дисонансною, високою музикою, а гіркий пов’язаний з басовими тонами.

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