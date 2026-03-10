Головна Київ Новини
Київські митники передали музею старообрядницькі реліквії (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київські митники передали музею старообрядницькі реліквії (фото)
Старообрядницькі реліквії, які громадяни намагалися вивезти з України
фото: пресслужба Київської митниці

Ікону «Образ святого пророка Іллі» XIX ст. та восьмикінцевий мідний кіотний хрест із предстоячими, датований XVIII–XX ст, передано до музею

Київські митники передали до фондів комунального закладу «Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради» старообрядницькі культурні реліквії, які раніше намагалися незаконно вивезти за межі України. Про це повідомила пресслужба Київської митниці, інформує «Главком».

Йдеться про металеву ікону «Образ святого пророка Іллі» XIX століття та восьмикінцевий мідний кіотний хрест із предстоячими, датований XVIII–XX століттями.

Металева ікона «Образ святого пророка Іллі» XIX століття
Металева ікона «Образ святого пророка Іллі» XIX століття
фото: пресслужба Київської митниці
Восьмикінцевий мідний кіотний хрест із предстоячими, датований XVIII–XX ст.
Восьмикінцевий мідний кіотний хрест із предстоячими, датований XVIII–XX ст.
фото: пресслужба Київської митниці

За інформацією митниці, ці предмети громадяни намагалися переслати за кордон у міжнародних поштових відправленнях, однак під час перевірки митники виявили порушення та зупинили незаконне переміщення культурних цінностей.

У митниці зазначили, що виготовлення подібних ікон і хрестів пов’язують зі старообрядницькими ливарними майстернями. Кіотний хрест є реліквією, яку традиційно зберігали у спеціальній шафі – кіоті. Такі хрести часто ставали центральним елементом композиції з ікон або книг Святого Письма.

Реліквії передано комунальному закладу «Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради»
Реліквії передано комунальному закладу «Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради»
фото: пресслужба Київської митниці

Згідно з рішенням суду, вилучені предмети повернули у власність держави. Після цього, відповідно до рішення Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України, реліквії передали до музейної колекції.

Раніше «Главком» писав, що київські митники передали до Національного музею історії України унікальну археологічну пам’ятку – стародавню трипільську вазу. Артефакт намагалися незаконно вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без відповідних дозволів. Експерти встановили, що виріб належить до доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави віднести її до середини V тисячоліття до нашої ери.

Також київська митниця передала 13 культурних цінностей до музеїв Києва, Черкащини та Кіровоградщини. Серед предметів: ікона, натільні хрестики, складень та порцеляна. Зазначається, що культупні цінності 17–20 століть митники вилучили з міжнародних поштових відправлень через відсутність дозвільних документів на їх вивезення з України. Після відповідних судових рішень культурні цінності перейшли у власність держави та отримали нове життя у музейних колекціях.

