«Київ Цифровий» оновив сповіщення про роботу громадського транспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
скриншот застосунку

Завдяки оновленню кияни зможуть заздалегідь коригувати свої маршрути, отримуючи оперативну інформацію

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилися розширені сповіщення про роботу міського транспорту. Тепер користувачі можуть миттєво дізнаватися про зачинені вестибюлі метро або затримки потягів кільцевої електрички. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Завдяки оновленню кияни зможуть заздалегідь коригувати свої маршрути, отримуючи оперативну інформацію про непередбачувані ситуації під час поїздок.

Про що тепер повідомляє застосунок

Відтепер користувачі можуть оперативно дізнаватися про зачинення або відкриття вестибюлів метро, затримки та скасування потягів, а також отримувати інформацію про оперативні зміни в графіку руху кільцевої електрички. Окрім цього, сповіщення відображатимуть актуальний стан маршрутів усього наземного транспорту: автобусів, тролейбусів, трамваїв та фунікулера.

Як налаштувати персональні сповіщення

Щоб не отримувати «зайву» інформацію, а знати лише про свій маршрут, потрібно:

  • Зайти у сервіс «Рух транспорту».
  • Додати потрібні станції метро, зупинки електрички або номери маршрутів до «Обраних» (позначити «зірочкою»).
  • Перевірити у налаштуваннях профілю, чи дозволені push-сповіщення.

У налаштуваннях також можна обрати формат інформування: отримувати повідомлення лише про вибрані зупинки чи про стан усього міського транспорту загалом.

Оновлення вже доступне для всіх користувачів. Переконайтеся, що ваш застосунок оновлено до останньої версії.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася корисна функція для батьків столичних учнів. Тепер на смартфон приходитимуть миттєві сповіщення, щойно дитина скористається своїм учнівським квитком у транспорті.

Теги: Київ метро транспорт кияни застосунок

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

