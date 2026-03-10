Головна Київ Новини
Рух підземним переходом на Майдані Незалежності частково обмежено до 31 березня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух підземним переходом на Майдані Незалежності частково обмежено до 31 березня
Перехід під Майданом Незалежності
фото: Вечірній Київ

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить пішоходів враховувати цю інформацію під час планування маршрутів через центр столиці

До 31 березня частково обмежуватимуть рух пішоходів підземним переходом на Майдані Незалежності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

У вказаний період фахівці ШЕУ Шевченківського району ремонтуватимуть сходові марші. Роботи виконуватимуть з почерговим обмеженням кожної вхідної групи.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 20 березня змінять маршрути трамваї  №№ 11, 12, 16, 19 через ремонт  колій на вул. Кирилівській.  

Також з 4 березня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на шляхопроводі в складі транспортної розв’язки на перетині вулиць Рональда Рейгана та Оноре де Бальзака, змінено рух громадського електротранспорту

До слова, на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці. Свириденко зауважила, що цей перелік погоджується.  

