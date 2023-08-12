Викрадені старовинні двері синагоги з Чорткова опинилися у Москві

Двері викрали та вивезли до Росії ще 2014 року

Унікальну пам’ятку було вивезено з України контрабандою

Викрадені зі старої синагоги у Чорткові двері нині перебувають в одному з московських музеїв. Цю інформацію виданню Чортків.City підтвердив керівник юдейської громади у місті Яків Баранов.

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«Це правда, відреставровані двері, зняті з недіючої Головної синагоги, що побіля медичного коледжу, викрадені ще у 2014 році, нині перебувають у фондах єврейського музею на Поклонній горі російської столиці. У цій афері замішані впливові люди. І наші релігійні лідери, на жаль, також приклали свою руку. Один із них – не буду називати прізвища – виконував замовлення головного равина Росії Берл Лазаря.

Мені відомо імена всіх, хто це організував, хто виконував цей злочинний наказ, хто сприяв у цьому. Просто так їх не могли звідти забрати, адже територія донедавна була повністю загородженою. У кримінальній справі все це є.

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Ми зверталися в поліцію, Генеральну прокуратуру, СБУ тощо. У мене є всі документи, відповіді на наші листи-звернення. До суду справа зі зрозумілих причин так і не дійшла. Хотілося б глянути у вічі молодому лейтенантику, який вів цю кримінальну справу. Там все «сфабулено» по повній програмі за командою зверху», – заявив Яків Баранов.

За словами керівника юдейської громади, унікальні різьблені двері, яким понад триста років (виготовлені 1686 року), було вивезено за межі країни контрабандним способом.

«Я сам особисто ходив в управління Служби безпеки України і попереджав, що їх мають вивезти, але ніхто нічого не зробив, аби перешкодити цьому. Ви б побачили пояснення, які містяться у справі, мовляв, двері були зняті за просьбою прочан і вивезені на сміттярку», – пояснив Баранов.

Нагадаємо, російські окупанти викрали разом із колекцією Херсонського художнього музею три картини одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського