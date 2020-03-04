Київські митники виявили у посилці масонський ритуальний меч (відео)



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Вилучено меч з рукояткою загальною довжиною 90,7 см Фото: скріншот відео

Меч було вилучено під час перевірки поштового відправлення зі США

Уже втретє за останній час під час митного контролю міжнародних поштових відправлень київські митники вилучають меч. Цього разу меч з рукояткою загальною довжиною 90,7 см, що був вилучений під час перевірки поштового відправлення зі США, експертами визначено як довгоклинкову холодну зброю колючої дії.

Дана зброя подібна за зовнішнім виглядом до масонських мечів, поширених у США в XIX-XX століттях.

У митній декларації цю холодну зброю відправник назвав сувеніром. Про це повідомляє Київська митниця Держмитслужби.

Холодну зброю, заборонену до пересилання у міжнародних поштових відправленнях без дозвільних документів, вилучено.

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України.

У двох попередніх випадках працівники Київської митниці Держмитслужби виявили середньовічний палаш довжиною 83 см XVI–XVII ст. та скіфський меч довжиною 35 см VII–VI ст. до н. е., які експертами віднесено до історичних та культурних цінностей.

Свідоцтв на право вивезення цих культурних цінностей – палаша, який прямував до Великої Британії, та меча, якого відправляли до Румунії, – не було.

Старовинну зброю було вилучено за протоколами про порушення митних правил.