Митники завадили вивезенню з України 39 археологічних пам’яток 8-20 століть (фото)

Вилучені артефакти передано на склад митниці

Київські митники зупинили вивезення за межі України 39 предметів археології, які намагалися незаконно переслати у міжнародних поштових відправленнях. Культурні цінності прямували до США, Франції та Італії від відправників із Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Через очевидні ознаки старовини виявлені предмети скерували на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці підтвердили автентичність знахідок, ідентифікувавши їх як зразки салтово-маяцької культури (VIII–X ст.), а також періодів Середньовіччя, Ранньомодерної, Модерної та Новітньої доби на території України.

Серед вилученого:

Два бронзових туалетних набори, що є зразками предметів побуту салтово-маяцької культури, поширеної колись, зокрема, в басейні річки Сіверський Донець (8-10 століття). Такі косметичні набори складаються з копоушки, пінцета та шпильки.

28 гудзиків – зразки одежної гарнітури (9-18 ст). Вони слугували не лише застібками, а й прикрасами.

Прикладна особиста печатка належить до пам’яток сфрагістики (18 століття) з гравійованими ініціалами.

Три натільні мідні чотирикінцеві хрестики латинського типу (18 століття).

П’ять бронзових перснів із вставками зі скла – зразки жіночих прикрас (19-20 століття), які належать до пам’яток декоративно-ужиткового мистецтва України.

Жіночі персні із вставками зі скла – зразки жіночих прикрас (19-20 століття) фото: Київська митниця/Facebook

Прикладна особиста печатка 18 ст. фото: Київська митниця/Facebook

Жіночі персні і натільний чотирикінцевий хрестик латинського типу фото: Київська митниця/Facebook

Прикладна особиста печатка, яка належить до пам’яток сфрагістики фото: Київська митниця/Facebook

Натільні мідні чотирикінцеві хрестики латинського типу 18 ст. фото: Київська митниця/Facebook

Гудзики, зразки одежної гарнітури 9-18 ст. фото: Київська митниця/Facebook

Експерти визнали всі вилучені предмети археологічними об’єктами, що становлять культурну цінність. Згідно з чинним законодавством, такі артефакти не можуть бути предметом приватного продажу чи колекціонування і підлягають передачі до Музейного фонду України.

На вивезення подібних цінностей за кордон потрібне спеціальне свідоцтво Міністерства культури України, яке у відправників було відсутнє. Наразі артефакти вилучено та передано на склад митниці до прийняття подальших процесуальних рішень.

Нагадаємо, столичні митники передали до фондів комунального закладу «Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради» старообрядницькі культурні реліквії, які раніше намагалися незаконно вивезти за межі України. Йдеться про металеву ікону «Образ святого пророка Іллі» XIX століття та восьмикінцевий мідний кіотний хрест із предстоячими, датований XVIII–XX століттями.