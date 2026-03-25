Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)

Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності
фото: «Київавтодор»

Ремонтні роботи виконуватимуться лише за сприятливих погодних умов

У середу, 25 березня, з 10:00 до 16:00, частково обмежуватимуть рух транспорту в тунелі під шляхопроводом на перетині вулиць Олени Теліги, Щусєва та Юрія Іллєнка, що на Дорогожичах. Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на «Київавтодор», інформує «Главком».

У цей період комунальники проводитимуть очищення водозбірної камери. Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У Київавтодорі перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух транспорту в тунелі під шляхопроводом на перетині вулиць Олени Теліги, Щусєва та Юрія Іллєнка у Шевченківському районі столиці 25 березня буде обмежено
фото: «Київавтодор»

Крім того, 25 березня з 9:30 до 17:00, обмежуватимуть рух вулицею Пост-Волинською у Солом’янському районі. Там комунальники виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття та перевлаштування камери оглядового колодязя.

25 березня рух вулицею Пост-Волинською у Солом’янському районі столиці буде обмежено
фото: «Київавтодор»

Зазначається, що роботи на двох локаціях виконуватимуть за сприятливих погодних умов. Водночас синоптики прогнозують 25 березня теплий день без дощу.

Раніше повідомлялося, що  25 березня роботи проводитимуть в обох напрямках руху транспорту на вул. Бердичівській. 

Нагадаємо, до 25 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття. 

«Главком» писав, що для відновлення українських доріг до належного стану після зими необхідно до 50 млрд грн, а основні роботи на міжнародних трасах планують завершити вже до червня, проте на 95-98% мова йде про ямковий ремонт. Середня вартість ремонту одного квадратного метра сьогодні складає 1,2 тис. грн.  

До слова, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст Патона можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна. 

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київська ТЕЦ-5 взимку з дрону, 2019 рік
Альтернатив ТЕЦ нема. Соратник Кличка спростував реальність розвитку малої генерації у столиці
2 березня, 09:53
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
Пожежа пошкодила внутрішнє оздоблення та майно кав’ярні на Лісовому масиві
Помстився за співмешканку і спалив кав’ярню: перед судом постане киянин у СЗЧ
4 березня, 13:10
У ДСНС зауважили, що з настанням теплішої погоди лід на водоймах стає особливо небезпечним
Столичні рятувальники зняли дітей з відколотого шматка криги у 20 метрах від берега
10 березня, 14:17
Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України про неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки
Чоловік втратив зір після операції на носі: у Києві оголошено підозру лікарю приватної клініки
19 березня, 13:47
Молодий театр розташований за адресою: вулиця Прорізна, 17
У Молодому театрі відбудеться прем'єра вистави про останнє літо легендарної Сари Бернар
20 березня, 09:14
Лівий берег Києва без світла через аварію
Два райони столиці залишились без світла: уточнення від ДТЕК
21 березня, 23:25
26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням
На Борщагівці Chevrolet після зіткнення зі скутером перекинувся на дах (фото)
23 березня, 11:13
З таких саджанців колись має вирости новий ліс
Відновлення лісу після обстрілів: у Києві висаджено 3 тис. сіянців сосни з домішкою дуба
23 березня, 19:04

Новини

Ветеран з інвалідністю оселився в коридорі: його квартира на Оболоні забита сміттям
Ветеран з інвалідністю оселився в коридорі: його квартира на Оболоні забита сміттям
Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)
Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)
Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
Суд повернув столичній громаді нежитлове приміщення на Печерську вартістю 7 млн грн
На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави
На Київщині 89-річний чоловік загинув під час спалювання трави
У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони: як він працює
У Києві з’явився перший світлофор із червоним колом заборони: як він працює
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою
43 пожежі за добу: рятувальники просять жителів Київщини припинити випалювання сухостою

Новини

Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Вчора, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua