Обмеження руху в Києві 25 березня: де сьогодні працюватимуть дорожники (список адрес)

Ремонтні роботи виконуватимуться лише за сприятливих погодних умов

У середу, 25 березня, з 10:00 до 16:00, частково обмежуватимуть рух транспорту в тунелі під шляхопроводом на перетині вулиць Олени Теліги, Щусєва та Юрія Іллєнка, що на Дорогожичах. Про це повідомили у пресслужбі КМДА з посиланням на «Київавтодор», інформує «Главком».

У цей період комунальники проводитимуть очищення водозбірної камери. Під час робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. У Київавтодорі перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

фото: «Київавтодор»

Крім того, 25 березня з 9:30 до 17:00, обмежуватимуть рух вулицею Пост-Волинською у Солом’янському районі. Там комунальники виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття та перевлаштування камери оглядового колодязя.

фото: «Київавтодор»

Зазначається, що роботи на двох локаціях виконуватимуть за сприятливих погодних умов. Водночас синоптики прогнозують 25 березня теплий день без дощу.

Раніше повідомлялося, що 25 березня роботи проводитимуть в обох напрямках руху транспорту на вул. Бердичівській.

Нагадаємо, до 25 березня в Києві частково обмежуватимуть рух низкою мостів і шляхопроводів. У ці дні фахівці КП «Київавтошляхміст» ремонтуватимуть ділянки дорожнього покриття.

«Главком» писав, що для відновлення українських доріг до належного стану після зими необхідно до 50 млрд грн, а основні роботи на міжнародних трасах планують завершити вже до червня, проте на 95-98% мова йде про ямковий ремонт. Середня вартість ремонту одного квадратного метра сьогодні складає 1,2 тис. грн.

До слова, за підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст Патона можна й надалі експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту. Але реконструкція обʼєкта, який є памʼяткою архітектури місцевого значення, необхідна.