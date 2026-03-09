Головна Київ Новини
search button user button menu button

Порятунок мосту Патона: академія наук назвала першочергові кроки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Порятунок мосту Патона: академія наук назвала першочергові кроки
Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році
фото: Національна академія наук України/Facebook

У академії наголосили: якщо найближчим часом не усунути виявлені дефекти, то конструкції мосту деградуватимуть пришвидшеними темпами

Столичний міст імені Євгена Патона можна врятувати, але до ремонту треба братися невідкладно. Таку думку висловив член-кореспондент Національної академії наук України, гендиректор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Олександр Шимановський, інформує «Главком».

«Міст імені Є. О. Патона у Києві ще можна врятувати. Можна запобігти аваріям і непоправним наслідкам. Якщо не гаяти часу», – вважає він.

У академії нагадали, що саме цей інститут колись спроєктував міст під керівництвом академіка Євгена Патона і від 1953 року здійснює періодичний моніторинг та візуально-інструментальні обстеження споруди.

При цьому науковці знають, як полагодити міст так, щоб він став безпечним, а саме:

  • підсилити крайні головні балки (верхову та низову) на опорі №25;
  • поремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);
  • поремонтувати або замінити поперечні балки;
  • поремонтувати в’язі прогонових будов;
  • поремонтувати стовпи освітлення та перильної огорожі;
  • замінити деформаційні шви.

У академії наголосили, що якщо найближчим часом не усунути виявлені під час торішнього обстеження мосту дефекти і не виконати реконструкцію (реставрацію), то конструкції мосту не просто деградуватимуть далі, а деградуватимуть пришвидшеними темпами. 

«Через це можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції (зокрема несні), що може спричинити людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури Києва», – наголошують фахівці академії.

Науковці Національної академії наук України наголошують, що до ремонту й реконструкції (реставрації) мосту імені Євгена Патона потрібно братися невідкладно.

Нагадаємо, раніше перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов, заявив. що технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Богданов підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.

5 березня 2026 року у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що попри поважний вік споруди, міст імені Є. О. Патона визнано придатним для подальшої експлуатації. Такого висновку дійшли фахівці Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського та КП «Київавтошляхміст» за результатами технічного обстеження.  

Читайте також:

Теги: Київ міст НАНУ столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ремонт колій відбуватиметься у будні з 10:00 до 17:00
Ремонт колій на Кирилівській: як курсуватимуть трамваї до 20 березня
Сьогодні, 08:31
У магазині пояснили, що продають копії брендових речей китайського виробництва, а ось сертифікацію вони проходять у Росії
Військовий придбав у столичному магазині одяг, виготовлений у РФ
7 березня, 18:16
Сьогодні, 6 березня, столиця переживає найхолодніший день, далі градуси підуть догори
До +15 градусів і без опадів: коли до Києва прийде справжня весна
6 березня, 12:05
Держаудитслужба проводила ревізію фінансово-господарської діяльності Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області за 2019–2023 роки
Ремонт доріг: керівник фірми отримав підозру за перешкоджання аудиту
5 березня, 12:53
Потерпілим виявився 36-річний військовослужбовець мобільно-вогневої групи, що збиває шахеди над Києвом.Ілюстративне фото
Громадянин РФ отримав 12 років тюрми за напад на захисника київського неба
3 березня, 15:36
У школах Києва здобувають освіту майже 264 тисячі учнів, серед яких 18,4 тисячі – першокласники
Як записати дитину до першого класу у Києві в 2026 році: все, що потрібно знати батькам
25 лютого, 11:30
Партнери України відвідали ТЕЦ у Києві
Шмигаль повіз європейських партнерів на київську ТЕЦ (фото)
24 лютого, 16:56
8 липня 2024 року росіяни влучили ракетою у дитячу лікарню «Охматдит» у Києві
Скільки жителів Києва загинуло від обстрілів за чотири роки війни: офіційні дані
24 лютого, 11:04
Пошкоджене вікно у квартирі, де ставля вибух. Київ, 13 лютого 2026 року
Нічний вибух на Оболоні: військовий у СЗЧ підірвав гранату у квартирі знайомого
13 лютого, 09:10

Новини

Чоловік заблокував рух поїздів на станції «Тараса Шевченка»: деталі ранкового інциденту
Чоловік заблокував рух поїздів на станції «Тараса Шевченка»: деталі ранкового інциденту
Порятунок мосту Патона: академія наук назвала першочергові кроки
Порятунок мосту Патона: академія наук назвала першочергові кроки
Які правила паркування найчастіше порушуються у столиці: перелік від інспекторів
Які правила паркування найчастіше порушуються у столиці: перелік від інспекторів
У Києві затримано палія, який через конфлікт із сусідкою знищив три автомобілі
У Києві затримано палія, який через конфлікт із сусідкою знищив три автомобілі
Рух на Столичному шосе частково обмежено: де та коли відбуватиметься ремонт
Рух на Столичному шосе частково обмежено: де та коли відбуватиметься ремонт
У столиці погіршилася якість повітря: у яких районах зафіксовано найвищі показники
У столиці погіршилася якість повітря: у яких районах зафіксовано найвищі показники

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua