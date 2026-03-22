Скандал на концерті Віктора Павліка. Палац «Україна» звернувся до глядачів із роз’ясненням

У Палаці «Україна» пояснили, чому не дозволили глядачам танцювати на концерті Віктора Павліка

Заклад не облаштований як нічний клуб чи танцювальний майданчик, щоб усім глядачам було комфортно стояти чи танцювати

Ювілейний концерт Віктора Павліка в Палаці «Україна» обернувся скандалом. Так, дружину артиста Катерину Репяхову обурило ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти та не дозволяла танцювати. Про це повідомляє «Главком».

Врешті, дружина співака звернулась до Палацу «Україна» з вимогою публічних вибачень. Там відреагували та пояснили, чому просять глядачів не вставати зі своїх місць під час концерту.

«По-перше, такі дії заважають глядачам, які сидять позаду. Ми також отримуємо звернення з цього приводу. По-друге, під час концерту Віктора Павліка була організована телевізійна зйомка, щоб уся країна побачила цей неймовірний успіх улюбленого Народного артиста країни. Люди, які встали зі своїх місць у перших рядах та центральній частині партеру, заважали проведенню зйомки», – зазначили у Палаці «Україна».

Там також наголосили, що заклад не облаштований як нічний клуб чи танцювальний майданчик, щоб усім глядачам було комфортно стояти чи танцювати. Та ще раз перепросили за можливі незручності.

Нагадаємо, у неділю, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка.

