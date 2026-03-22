Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Скандал на концерті Віктора Павліка. Палац «Україна» звернувся до глядачів із роз’ясненням

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Палаці «Україна» пояснили, чому не дозволили глядачам танцювати на концерті Віктора Павліка
фото: instagram.com/repyahovakate

Заклад не облаштований як нічний клуб чи танцювальний майданчик, щоб усім глядачам було комфортно стояти чи танцювати

Ювілейний концерт Віктора Павліка в Палаці «Україна» обернувся скандалом. Так, дружину артиста Катерину Репяхову обурило ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти та не дозволяла танцювати. Про це повідомляє «Главком»

Врешті, дружина співака звернулась до Палацу «Україна» з вимогою публічних вибачень. Там відреагували та пояснили, чому просять глядачів не вставати зі своїх місць під час концерту.

«По-перше, такі дії заважають глядачам, які сидять позаду. Ми також отримуємо звернення з цього приводу. По-друге, під час концерту Віктора Павліка була організована телевізійна зйомка, щоб уся країна побачила цей неймовірний успіх улюбленого Народного артиста країни. Люди, які встали зі своїх місць у перших рядах та центральній частині партеру, заважали проведенню зйомки», – зазначили у Палаці «Україна».

Там також наголосили, що заклад не облаштований як нічний клуб чи танцювальний майданчик, щоб усім глядачам було комфортно стояти чи танцювати. Та ще раз перепросили за можливі незручності.

Скандал на концерті Віктора Павліка. Палац «Україна» звернувся до глядачів із роз’ясненням фото 1

Нагадаємо, у неділю, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка.

Як відомо, дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова на своїй сторінці в соцмережі розповіла, чим закінчився її гучний скандал із колишньою музиканта – Ларисою Созаєвою. 

Раніше «Главком» писав, що дружина Віктора Павлика оприлюднила темні факти з його минулого. Репяхова поцікавилася у підписників, які чутки в мережі ходять про їхню пару. Катерина, четверта дружина Павлика, який старший за неї на 29 років, пообіцяла чесно відповісти на всі питання.

Так, один із передплатників запитав, чи справді Віктор Павлик є сектантом. «За життя зі мною Віктор Франкович жодного разу не був у церкві чи подібних місцях. А раніше, на жаль», – зізналася вона. ЗМІ писали, що у 1990-х співак був членом релігійної організації «Посольство боже» Сандея Аделаджі. Пізніше Аделаджі звинуватили у тому, що він агітував паству закладати квартири та віддавати гроші компанії King's Capital. Багато що пов'язує Віктора Павлика та сектантською організацією «Відродження» Володимира Мунтяна.

Хтось з користувачів соцмережі зазначив, що десь прочитав про те, що Репяхова нібито зустрічалася з Павликом, коли той був ще одружений. Катерина публічно підтвердила цю інформацію. 

Нагадаємо, 31 грудня свій ювілей святкував народний артист України Віктор Павлік. Зірці українського шоубізнесу виповнилося 60 років. 

Читайте також:

Теги: гроші скандал Україна дружина квіти концерт співак охорона народний артист Віктор Павлик ювілей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua