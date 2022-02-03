Завод «Електронмаш» за 430 млн купив депутат Київради – ЗМІ

Найбільшим активом «Електронмашу», за словами експертів, є 14 гектарів землі за Київською окружною дорогою

Столичний завод «Електронмаш», який закрили у 2021 році, придбала на аукціоні компанія «Український імідж». За версією видання Forbes, компанія належить депутату Київради від Ігорю Баленко.

«Три джерела на ринку нерухомості, знайомих із деталями угоди, повідомили Forbes, що «Електронмаш» купив засновник ритейлерської групи «Фуршет», депутат Київради від «Євросолідарності» та учасник списку найбільших рантьє Ігор Баленко. Йому належать столичні торгові центри «Променада Центр» та «Променада Парк» загальною орендною площею 59 000 кв. м та шість готелів у Камʼянці-Подільському, Трускавці, Києві, Запоріжжі, Бакоті Хмельницької області та в Царівці на Житомирщині», м повідомляє видання.

Сам депутат купівлю «Електронмашу» рішуче заперечує, та каже, що не має жодного відношення до переможця торгів. Однак джерела на ринку нерухомості пов'язують «Український імідж» саме з Баленком.

Компанія-переможець аукціону запропонувала за напівзруйнований завод 430 млн грн., що у 6,5 раза більше за стартову ціну від Фонду держмайна.

Найбільшим активом «Електронмашу», за словами експертів, є 14 гектарів землі за Київською окружною дорогою. Площа закритого підприємства перевищує 100 тис. кв. м. До складу об'єкта входить 37 одиниць нерухомого майна, три земельні ділянки, а також сім об'єктів, переданих в оренду.

Нагадаємо, 27 січня «Електронмаш» пішов з молотка вдруге. 12 листопада 2021 загальний комплекс заводу продали за 970 млн, однак переможці не уклали договір вчасно, тому торги визнали такими, що не відбулися.