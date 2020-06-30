Джаз, гумор та театр: Caribbean Club оголосив розклад подій на липень



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На липень організатори планують події майже на кожен день

Відомий столичний клуб Caribbean Club Concert Hall оголосив про відновлення роботи у форматі ресторану та концерт-холу з камерними подіями.

Культурні події камерного формату у клубі розпочнуться з 1 липня. Але зараз заклад вже відкрив свої двері та щоденно з 18:00 приймає гостей у форматі ресторану та лаунж-бару.

«Ми дуже чекали цього моменту і нарешті ми відкрили свої двері для наших улюблених гостей, щоб радувати їх різноманітними подіями. Поки що ми запускаємо тільки камерний формат заходів, який відповідає дозволеним правилам, та забезпечуємо максимальні запобіжні заходи для безпеки наших гостей», - розповідає дирекція Caribbean Club Concert Hall.

На липень організатори планують події майже на кожен день. У програмі першого місяця після карантинної перерви джазові концерти, гумористичні шоу та театральні вечори, серед них такі заходи як:

вистави театру-студії імпровізації «Чорний квадрат» (1, 3, 8, 10, 15 та 17 липня);

концерти «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» (2, 9, 16, 23 та 30 липня);

гумористичні шоу Improv Live Show (4 липня) та Stand-up (11 липня);

джазовий концерт від Dennis Adu Quintet (7 липня);

доросле читання від книжкового продюсера (14 липня);

«Джазова терапія» від Олексія Боголюбова (20 липня);

концерт Олексія Горбунова та гурту «Грусть пилота» (25 липня).

«Команда клубу та музиканти дуже скучили за концертами і глядачами. Під час карантину нас запитували, чи збираємося ми робити онлайн-концерти, ми зробили один і зрозуміли, що без глядачів - це не концерт. Ми з нетерпінням чекаємо перший музичний вечір після відкриття!», - ділиться Анастасія Ваганова, програмна директорка Caribbean Club Concert Hall.

Артисти готують нові програми, сюрпризи та особливі вечори для гостей Caribbean Club Concert Hall. Переглянути повний розклад подій та купити квитку можна на сайті caribbean.com.ua.