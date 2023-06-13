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У столиці буде встановлено 250 наземних укриттів – Кличко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці буде встановлено 250 наземних укриттів – Кличко
Київ виділить 300 мільйонів гривень на придбання модульних наземних укриттів
Фото: Факти ICTV

На нові укриття Київ виділив 300 млн грн

У Києві буде встановлено близько 250 модульних наземних укриттів. Столиця витратить на це 300 млн гривень. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення», – написав він.

За його словами, таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Кличко повідомив, що наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це столиця виділить 300 млн грн.

Мер міста додав, що очільники районів також мають надати дані щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитячих садків, де відсутні підземні укриття.

Нагадаємо, Спеціальна комісія закінчила перевірку всіх 4655 сховищ. За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, лише 15% укриттів придатні «без зауважень».

Як повідомлялося, у Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера.

До слова, у Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.

Теги: Віталій Кличко укриття столиця зупинка Київ

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