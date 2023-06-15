Київські вчителі вимушені вночі безкоштовно чергувати в укриттях – нардеп

Вчителям не доплачують за нічне чергування в укриттях

Після трагедії біля зачиненого укриття в Києві Департамент освіти змушує школи тримати відкритими укриття вночі

У Києві вчителів змушують чергувати в укриттях вночі. При цьому за таку «додаткову роботу» їм не доплачують. Про це повідомив народний депутат Роман Грищук на своїй сторінці у Facebook.

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Після трагедії біля зачиненого укриття в Києві Департамент освіти змушує школи тримати відкритими укриття вночі. На думку нардепа, таке рішення є правильним і доцільним. Якби не одне «але».

«Укриття в школах не під час освітнього процесу мають бути доступними для всіх. Але! Змушувати чергувати в школах вчителів – це пряма рабська праця. Вчителям за це додатково не платять. Просто примусове волонтерство», – зазначив нардеп.

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Грищук наголошує, що вчитель не може вночі чергувати в школі, а зранку – йти на уроки.

Натомість чоловік радить взяти на додаткову ставку сторожа, залучити добровольче формування територіальної громади (ДФТГ) до нічних чергувань чи використовувати «Муніципальну варту».

«Вчителі мають викладати, а не закривати управлінські помилки керівництва Києва. Ну, і в черговий раз привіт Профспілці. Ви де?» – написав чиновник.

У коментарях користувачі зазначили, що така ситуація не лише в Києві, а в інших містах України.

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«Не тільки в Києві. Сумська область, м. Білопілля (весь час під обстрілами). Офіційно вчителі на простої, але мають сидіти біля укриття», – написала користувачка Любов Сигида.

В коментарях до допису думки розділилися. Серед думок, які підтримують сторону педагогів, знайшлися й противники:

«Реалії такі, що більшість вчителів в державних школах – це ліниві та безвідповідальні працівники бюджетної сфери, які перекладають процес навчання дітей на батьків. Хай хоч почергують в школах. Під час війни, хоч якась користь від них. Освіту треба будувати з 0»;

«Згадайте воїнів на 0... Вони теж не завжди виспані... В пеклі. А вчитель може раз на два тижні почергувати чи забули, що війна... І для воїнів немає порушення трудового законодавства...»;

«Так і діти – не раби! А здебільшого, відношення до дітей в освітніх закладах, саме таке»;

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«Чому ніхто не скаржився коли діти не ходили в школу, а з/п вчителі отримували?».

Нагадаємо, на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн. Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

До слова, Нацполіція викрила схему вимагання хабарів посадовцями КМДА за видачу безкоштовних дозволів на викиди забруднюючих речовин.

