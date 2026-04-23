Збереження унікального урочища «Горбачиха». Генпрокуратура пішла в суд проти Кличка

Офіс генпрокурора: «Фактично «Горбачиха» залишається без повноцінного правового захисту»

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора звернулася до адміністративного суду з позовом проти Київської міської ради та КМДА. Правоохоронці вимагають визнати протиправною тривалу бездіяльність столичної влади, яка десятиліттями не надає заповідний статус урочищу «Горбачиха». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Йдеться про ділянку площею 32 гектари на лівому березі Дніпра. Це одна з небагатьох територій столиці, де зберігся природний ландшафт без істотного втручання людини. Урочище є заплавною зоною з характерними насадженнями вільхи, берези та тополі. Окрім наукової цінності та збереження біорізноманіття, «Горбачиха» є важливим рекреаційним простором для киян.

«Горбачиха» – це заплавні території з характерними для цієї місцевості насадженнями фото: Офіс генерального прокурора

Ще у 1994 році указом президента було визначено необхідність збереження таких територій як частини національного природного фонду. Проте, за даними прокуратури, столична влада обмежилася лише формальним кроком – включила урочище до переліку зарезервованих для заповідання об'єктів.

Горбачиха – природне урочище площею понад 80 гектарів у Дніпровському районі Києва, яке омивається Десенкою. На території урочища є фрагменти заплавного лісу, піщані дюни та озера. У Горбачисі мешкає багато видів, зокрема, і червонокнижних рослих і тварин.

«За понад 30 років так і не було розроблено проєкт створення об’єкта природно-заповідного фонду та не ухвалено рішення про надання території відповідного статусу. Фактично «Горбачиха» залишається без повноцінного правового захисту», – наголосили в Офісі генпрокурора.

У спеціалізованій екологічній прокуратурі підкреслюють, що відсутність офіційного заповідного статусу створює реальну загрозу забудови або знищення унікального природного комплексу. Це може призвести до втрати генофонду тваринного і рослинного світу та позбавити мешканців міста можливості використовувати територію для відпочинку.

Наразі екологічні прокурори через суд намагаються зобов’язати Київраду та КМДА нарешті завершити процедуру створення об’єкта природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, у минулому році було розпочато досудове розслідування за фактом порубки дерев поблизу прибережної зони у Дніпровському районі столиці, де неподалік триває будівництво житлового комплексу. Активіст і ветеран війни Олег Симороз повідомив, що мова йде про територію ландшафтного заказника «Горбачиха».