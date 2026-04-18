Жорстоке вбивство двох дівчат у Києві: суд виніс остаточний вирок

Чоловік за вбивство двох дівчат відбуватиме покарання довічно, його спільниця проведе за ґратами 13 років

Зловмисник завдав обом жертвам понад 40 ножових поранень

Київський апеляційний суд залишив в силі вирок, яким чоловіка та жінку засуджено за вбивство 19-річної та 16-річної дівчат на Подолі. Засуджений чоловік відбуватиме покарання довічно, його спільниця проведе за ґратами 13 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Як нагадали прокурори, події резонансної справи відбувались у січні 2020 року. Киянка здала квартиру на кілька діб парі – чоловіку та жінці. Коли вона прийшла прибирати житло, у шафі на балконі виявила тіла двох зв’язаних скотчем дівчат. Як згодом з’ясувалось, вони померли від численних ножових поранень.

фото: Київська міська прокуратура

Судом встановлено, що вбивці орендували квартиру на кілька днів для святкування Нового року. До себе в інших містах вони не раз запрошували гостей, яких грабували. Так планували зробити й цього разу, втім все закінчилося вбивством.

Прокурори довели в суді, що із дівчатами засуджений чоловік познайомився у вечір вбивства біля супермаркету та, плануючи пограбування, запросив їх до орендованої квартири.

У суді жінка стверджувала, що вбиті дівчата з чоловіком були у кімнаті, а вона робила чай на кухні. Згодом обидві гості лежали на дивані зв’язані. Їхні цінні речі планували забрати зранку, а самих дівчат зв’язаними залишити у квартирі. Вже вночі чоловік сказав, що одна з них розв’язалася і напала на нього, тож він вбив обох дівчат.

Чоловік у жодному злочині своєї вини не визнав. Судом встановлено, що 17 ножових ударів одній дівчині та 28 ударів іншій завдав саме він. При цьому жінка була співвиконавицею злочину, оскільки перебувала у квартирі під час вбивства, допомагала прибирати сліди крові, сховати тіла дівчат на балконі та здала в ломбард недорогі прикраси вбитих, стверджує прокуратура. Тож суд зауважив, що відповідати за вбивство має і вона.

Нагадаємо, у Кіровоградській області суд призначив довічне позбавлення волі чоловікові, який до смерті побив восьмимісячне немовля.

Також повідомлялося, що в Подільському районі столиці судитимуть 67-річного киянина, який під час п’яної сварки з особливою жорстокістю вбив свого родича.

Крім того, на Харківщині правоохоронці розслідують убивство: чоловіка підозрюють у задушенні тещі, після чого він майже півтора року зберігав її тіло в сараї.