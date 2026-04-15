Пацієнт осліп, перед судом постане лікар-отоларинголог

Проведеною судово-медичною експертизою встановлено, що до втрати зору призвели ушкодження, завдані чоловіку під час операції

У Києві перед судом постане лікар-отоларинголог одного зі столичних приватних медичних центрів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури, медика звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для хворого.

Повідомляється, що прокурорами Дніпровської окружної прокуратури вже скеровано до суду обвинувальний акт щодо 65-річного лікаря. За даними слідства, до медзакладу звернувся 50-річний чоловік для проведення планової операції – пластики носової перетинки та видалення кісти гайморової пазухи.

Як зазначається у матеріалах справи, після оперативного втручання пацієнт, перебуваючи на стаціонарному лікуванні, поскаржився на повну втрату зору на одне око. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, саме ушкодження, завдані під час операції, стали причиною інвалідизації чоловіка.

За словами правоохоронців, дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків внаслідок недбалого ставлення). Як додали у відомстві, наразі справу розглядатимуть по суті в суді.

Нагадаємо, лікарю-отоларингологу було повідомлено про підозру за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків у березні 2026 року. Слідчі встановили, що під час планової операції з виправлення носової перегородки та видалення кісти з пазухи носа, лікар-отоларинголог допустив перелом тонкої кістки, яка відділяє носову порожнину від очниці. Уламки пошкодили зоровий нерв, унаслідок цього 56-річний чоловік втратив зір на одному оці. Висновок судово-медичної експертизи підтвердив прямий причинно-наслідковий зв'язок між неналежним виконанням лікарем своїх професійних обов’язків та настанням тяжких наслідків для здоров’я пацієнта. Після невдалої операції підозрюваний лікар звільнився з медичного центру.