У Борисполі парочка зрубала сосну на чужому подвір’ї (фото)

Напередодні новорічних свят почастішали випадки злочинів у сфері довкілля

Бориспільські патрульні виявили двох громадян, які, ймовірно, зрубали та викрали сосну із чужого подвір'я. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

У ніч на 28 грудня під час патрулювання вулиці Поповича у Борисполі екіпаж інспекторів виявив двох підозрілих громадян. 27-річний чоловік та 36-річна жінка несли в руках свіжозрубане хвойне дерево. Де взяли це дерево, останні пояснити не могли, на додачу почали нервувати.

Згодом з’ясувалося, що неподалік від місця виявлення цих громадян того ж дня було скоєно крадіжку сосни з приватної ділянки. Шляхом пошкодження паркану невідомі проникли на подвір’я та зрізали верхівку хвойного дерева.

Патрульні затримали ймовірних порушників та доставили до місцевого відділку поліції. Надалі слідчі встановлюватимуть всі обставини цієї справи.

Напередодні новорічних свят випадки злочинів у сфері довкілля стають частішими.

Як повідомлялося, у сквері Привокзальному на Харківському шосе, 21 в Дарницькому районі Києва невідомі спиляли три ялинки.

Лісопаркові господарства Києва та районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень розпочали кампанію з попередження самовільних рубок хвойних дерев у лісових масивах, парках та скверах.

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