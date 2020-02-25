«Київтеплоенерго» про платіжку киянки за тепло на 53 тис. гривень: нарахування правильне



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Киянка отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м

У Києві мешканка багатоповерхівки на Лівому березі отримала платіжку на суму 52 932,18 грн за опалення 4-х кімнатної квартири площею 127,3 кв.м.

Інформацію про це підтвердили в «Київтеплоенерго».

«На жаль, повинні підтвердити, що ця інформація не фейкова і мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м в січні 52 932,18 грн», - йдеться в повідомленні на сторінці КП в фейсбуці.

На підприємстві відзначили що це не помилка і не технічний збій. Як пояснили в «Київтеплоенерго», таку платіжку киянка отримала, оскільки її квартира - єдина в будинку «без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії».

«Жителі квартир з лічильниками опалення оплачують тільки спожите тепло за показаннями своїх лічильників і опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника і сумарними показами всіх індивідуальних, нараховується жителям без індивідуального лічильника», - нагадали в КП.

У «Київтеплоенерго« підкреслили, що з «точки зору закону нарахування за тепло правильне», але через соціальне значення послуги пообіцяли переглянути розрахунок і показники споживання.

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