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    «Київтеплоенерго» про платіжку киянки за тепло на 53 тис. гривень: нарахування правильне

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    «Київтеплоенерго» про платіжку киянки за тепло на 53 тис. гривень: нарахування правильне

    Киянка отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м

    У Києві мешканка багатоповерхівки на Лівому березі отримала платіжку на суму 52 932,18 грн за опалення 4-х кімнатної квартири площею 127,3 кв.м.

    Інформацію про це підтвердили в  «Київтеплоенерго».

    «На жаль, повинні підтвердити, що ця інформація не фейкова і мешканка будинку за адресою: вул. Є. Сверстюка, 52-В дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв.м в січні 52 932,18 грн», - йдеться в повідомленні на сторінці КП в фейсбуці.

    На підприємстві відзначили що це не помилка і не технічний збій. Як пояснили в «Київтеплоенерго», таку платіжку киянка отримала, оскільки її квартира - єдина в будинку «без взятого на комерційний облік приладу обліку теплоенергії».

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    «Жителі квартир з лічильниками опалення оплачують тільки спожите тепло за показаннями своїх лічильників і опалення місць загального користування. А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника і сумарними показами всіх індивідуальних, нараховується жителям без індивідуального лічильника», - нагадали в КП.

    У «Київтеплоенерго« підкреслили, що з «точки зору закону нарахування за тепло правильне», але через соціальне значення послуги пообіцяли переглянути розрахунок і показники споживання.

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