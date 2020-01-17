«Київтеплоенерго» заявляє про безпідставність звинувачень у розкраданні 1,7 млн грн



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«Київтеплоенерго» закликає правоохоронні органи ретельно та всебічно вивчити існуючі факти, врахувати їх у попередніх звинуваченнях

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» заявляє, що охоронні послуги для компанії надаються в повному обсязі, а інформація прокуратури про привласнення посадовцями КП 1,7 млн грн не відповідає дійсності.

«Київтеплоенерго» повідомляє, що послуги з охорони об’єктів надаються у повному обсязі у відповідності до укладеного з підрядною фірмою договором. Компанія готова надати в повному обсязі усі матеріали щодо виконання умов договору з надання охоронних послуг та документи, що свідчать про безпідставність звинувачень у розкраданні коштів посадовими особами.

«Київтеплоенерго» інформує, що договір на надання охоронних послуг між КП «Київтеплоенерго» та ПП «Регіональний охоронний союз» було укладено 18 лютого 2019 року із дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та результатами конкурсних торгів у системі державних закупівель ProZorro. Оголошення про проведення торгів було оприлюднено на веб-порталі уповноваженого органу 11 вересня 2018 року. Тендерна документація розроблена та затверджена згідно з вимогами чинного законодавства у сфері закупівель.

За результатами розгляду тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів було визначено три учасники. До аукціону були допущені два, а третій – відсторонений через невідповідність тендерної пропозиції вимогам законодавства, яку підтвердив Антимонопольний комітет України. Переможцем торгів система ProZorro визнала ПП «Регіональний охоронний союз». Таким чином, процедура закупівлі здійснена у відповідності до законодавчих вимог у сфері закупівель.

Згідно з договором, укладеним між КП «Київтеплоенерго» та ПП «Регіональний охоронний союз», охоронна компанія здійснює фізичну охорону об’єктів СП «Київські теплові мережі», СП «Київські ТЕЦ», завод «Енергія», СП «Автотранспорт» та СП «Енергозбут». Необхідність охорони об’єктів зумовлена їх стратегічним значенням у життєзабезпеченні столиці. ПП «Регіональний охоронний союз» надає послуги в обсязі 117 охоронних постів, із них слідство вбачає порушення надання охоронних послуг лише за трьома адресами.

За даними КП «Київтеплоенерго», факти спричинення фінансової шкоди посадовою особою не підтверджуються. Перевірка надання охоронних послуг здійснюється щодня та документально підтверджена. Усі документи, які підтверджують повний обсяг надання послуг охоронною компанією, КП «Київтеплоенерго» готове надати слідству.

Щодо звинувачення посадової особи «Київтеплоенерго» про спричинення шкоди на суму 1,7 млн грн. Одним із аргументів досудового слідства є відсутність охорони ПП «Регіональний охоронний союз» за адресою проспект Науки, 47. Як зазначає слідство, за цією адресою знаходиться Інститут ядерних досліджень НАН України, охорону якого забезпечує Національна гвардія. Однак, слідством не врахований той факт, що за цією ж адресою, поряд із Інститутом ядерних досліджень, за огорожею, є районна котельня «Київтеплоенерго» «Голосієво», де цілодобово знаходиться охорона ПП «Регіональний охоронний союз» та штатні працівники СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго», які забезпечують безперервний цикл надання послуг.

За двома іншими адресами охоронних постів також виявлене викривлення фактів. В одному випадку охоронний пост був переміщений на іншу адресу, що не було враховано слідчими. А в іншому – через відсутність ухвали на проведення огляду приміщення охоронці не допустили працівників правоохоронних органів.

У зв’язку з виявленими внутрішньою перевіркою невідповідності викладених фактів, використаних у попередньому звинуваченні, КП «Київтеплоенерго» закликає правоохоронні органи ретельно та всебічно вивчити існуючі факти, врахувати їх у попередніх звинуваченнях.

Зі свого боку, КП «Київтеплоенерго» готове надати у повному обсязі усі матеріали щодо виконання умов договору з надання охоронних послуг та документи, що свідчать про безпідставність звинувачень.

Раніше повідомлялося, що Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно зі слідчими столичної поліції та Головним управлінням СБУ у Києві та Київській області викрито директора приватного підприємства та службову особу комунального підприємства «Київтеплоенерго», злочинна діяльність яких завдала державі збитків на суму понад 1,7 млн гривень.