Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: спецкомісія прийматиме скарги постраждалих громадян



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Внаслідок прориву теплотраси на дорозі утворилося провалля, в яке потрапила маршрутка з пасажирами

Комісія Київтеплоенерго прийматиме скарги громадян до 31 січня

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» створило спеціальну комісію з розгляду звернень громадян з приводу завданої шкоди здоров’ю внаслідок пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича поблизу ТРЦ Ocean Plaza.

Як повідомили у підприємстві, комісія працюватиме із 17 до 31 січня 2020 року за адресою: вул. Лютеранська, 9/9, кабінет № 1 (код 077).

Графік роботи в робочі дні:

парні числа з 14:00 до 18:00 (у п’ятницю до 17:00);

непарні числа з 08:15 до 12:00.

Телефон для довідок: (044) 207-60-83.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

Було організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича. Рух вулицею Антоновича було відновлено 15 січня близько півночі.