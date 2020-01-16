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    Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: спецкомісія прийматиме скарги постраждалих громадян

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    Внаслідок прориву теплотраси на дорозі утворилося провалля, в яке потрапила маршрутка з пасажирами - Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: спецкомісія прийматиме скарги постраждалих громадян
    Внаслідок прориву теплотраси на дорозі утворилося провалля, в яке потрапила маршрутка з пасажирами

    Комісія Київтеплоенерго прийматиме скарги громадян до 31 січня

    Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» створило спеціальну комісію з розгляду звернень громадян з приводу завданої шкоди здоров’ю внаслідок пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича поблизу ТРЦ Ocean Plaza.

    Як повідомили у підприємстві, комісія працюватиме із 17 до 31 січня 2020 року за адресою: вул. Лютеранська, 9/9, кабінет № 1 (код 077). 

    Графік роботи в робочі дні:

    • парні числа з 14:00 до 18:00 (у п’ятницю до 17:00);
    • непарні числа з 08:15 до 12:00.

    Телефон для довідок: (044) 207-60-83.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

    Через аварію на теплотрасі рух вулицею Антоновича від вул. Загородньої до бульвару Дружби Народів перекрито.

    Було організовано схему об’їзду аварійної ділянки.

    Також змінено маршрут тролейбусів №1, 12, 42Д, 43, 50 та автобусів №20, 20К, 27, 51, 52.

    15 січня о 4:15 аварійні бригади «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича. Рух вулицею Антоновича було відновлено 15 січня близько півночі.

    За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.
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