Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні

61-річний киянин зайшов до закладу та почав нецензурно висловлюватися на адресу баристи. Після конфлікту він залишив приміщення, однак за кілька хвилин повернувся

12 травня у Шевченківському районі Києва чоловік зайшов до кав’ярні, зчинив скандал із працівницею, перекинув кавомашину та кавомолку й пішов. Важке обладнання під час падіння травмувало 20-річну баристу – у неї діагностували перелом пальця руки. За фактом хуліганства та пошкодження майна поліція оголосила місцевому мешканцю підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався у закладі на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі Києва. Правоохоронці встановили, що 61-річний місцевий мешканець зайшов до закладу та почав нецензурно висловлюватися на адресу баристи. Після конфлікту він ненадовго залишив приміщення, однак за кілька хвилин повернувся.

Розтрощив обладнання кав'ярні у центрі Києва та травмував баристу: поліцейські оголосили про підозру місцевому мешканцю



Чоловік зайшов до кав’ярні, зчинив скандал з працівницею та пошкодив обладнання. Унаслідок цього 20-річна дівчина отримала перелом пальця руки.



Відвідувач підійшов до барної стійки та перекинув кавомашину і кавомолку, після чого пішов з закладу. Під час падіння важке обладнання травмувало 20-річну працівницю – у неї діагностували перелом пальця руки. Через пошкодження майна кавʼярня була змушена на деякий час припинити роботу.

Дільничні офіцери розшукали правопорушника. Наразі дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

