Головна Київ Новини
search button user button menu button

Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
Чоловік перекинув обладнання кав'ярні, травмувавши баристу
скриншот відео

61-річний киянин зайшов до закладу та почав нецензурно висловлюватися на адресу баристи. Після конфлікту він залишив приміщення, однак за кілька хвилин повернувся

12 травня у Шевченківському районі Києва чоловік зайшов до кав’ярні, зчинив скандал із працівницею, перекинув кавомашину та кавомолку й пішов. Важке обладнання під час падіння травмувало 20-річну баристу – у неї діагностували перелом пальця руки. За фактом хуліганства та пошкодження майна поліція оголосила місцевому мешканцю підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався у закладі на вулиці Січових Стрільців у Шевченківському районі Києва. Правоохоронці встановили, що 61-річний місцевий мешканець зайшов до закладу та почав нецензурно висловлюватися на адресу баристи. Після конфлікту він ненадовго залишив приміщення, однак за кілька хвилин повернувся.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Відвідувач підійшов до барної стійки та перекинув кавомашину і кавомолку, після чого пішов з закладу. Під час падіння важке обладнання травмувало 20-річну працівницю – у неї діагностували перелом пальця руки. Через пошкодження майна кавʼярня була змушена на деякий час припинити роботу.

Дільничні офіцери розшукали правопорушника. Наразі дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, в Івано-Франківську поліція з’ясовує обставини бійки, яка сталася ввечері 5 квітня в одному із закладів відпочинку на вулиці Стуса. Повідомлення про конфлікт надійшло до правоохоронців близько 22:20. На місце оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які припинили сутичку. 

Теги: Київ скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через дії посадовця громада втратила нежитлове приміщення у Солом’янському районі площею 575 кв. м та значні кошти від оренди
Керівник одного з департаментів КМДА отримав підозру через збитки громаді на понад 8,7 млн грн
14 квiтня, 08:24
У Києві працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
16 квiтня, 02:41
Денна температура у останні дні квітня також залишатиметься прохолодною
Уночі 29 та 30 квітня в Києві очікуються заморозки
28 квiтня, 14:01
Внаслідок зіткнення пасажирка Lanos, 63-річна жінка, отримала тяжкі травми, від яких померла на місці аварії
Смертельна ДТП за участі трьох авто сталася на Дарницькому мосту у Києві (відео)
29 квiтня, 10:14
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
2 травня, 23:25
Ювілейна виставка художника Івана Марчука
Куди сходити у Києві 4-10 травня: дайджест культурних подій
2 травня, 19:04
В офісі омбудсмена наголошують: зростання кількості скарг свідчить не лише про наявність порушень, а й про підвищення громадянської свідомості
Українці масово скаржаться на порушення мовного закону: де зафіксовано найбільше звернень
5 травня, 14:19
Олег Винник висловив свою позицію стосовно заборони російської мови
«Я б не забороняв». Олег Винник став на захист російської мови та натрапив на хейт
Вчора, 13:15
Окупанти атакували Київ БпЛА
У Києві уламки безпілотника впали на дах будинку
Сьогодні, 04:14

Новини

Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів
Мільйонні збитки на генераторах: у Білій Церкві викрито схему розкрадання бюджетних коштів
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні
В Ірпені вантажівка збила восьмирічну дівчинку на самокаті, дитина померла у лікарні
Поліція Київщини отримала нового керівника: перша заява очільника
Поліція Київщини отримала нового керівника: перша заява очільника
П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)
П’яний водій Mercedes врізався у відбійник у Святошині (відео)
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua