Теракт у Києві: суд залишив під вартою поліцейську Дудіну

За словами прокурора, наразі проводяться психологічні, лінгвістична, балістичні, товарознавчі експертизи

Сьогодні, 3 червня, Київський Апеляційний суд розглянув справу поліцейської Анни Дудіної, якій інкримінують службову недбалість під час стрілянини в Голосіївському районі Києва. 21 квітня суд обрав запобіжний захід – 60 діб під вартою з правом на заставу в розмірі 266 240 грн, яку наступного дня внесли. Колегія суддів залишила рішення суду першої інстанції без змін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Адвокат Дудіної подав апеляційну скаргу на рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу – тримання під вартою та відповідною альтернативою – внесення застави. Адвокат вважає, що підозра Дудіній була висунута передчасно та необґрунтовано. Також він каже, що на другий день після початку розслідування вже було висунуто підозру. За його словами, цього терміну було недостатньо для проведення потрібних експертиз.

У свою чергу прокурор говорить про те, що в тексті повідомлення про підозри не вказано факт вчинення умисного злочину і співучасті. Також він сказав, що Дудіна повинна була керуватися положеннями про застосування вогнепальної зброї та інструкціями для унеможливлення вчинення злочину стрільцем. Тож він просить відмовити у задоволенні клопотання адвоката.

За словами прокурора, наразі проводяться психологічні, лінгвістична, балістичні, товарознавчі експертизи. Потерпілими в справі фігурують родичі загиблих людей.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.