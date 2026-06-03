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Суд у Києві ув'язнив на сім років засновника фонду, який допомагав ухилянтам

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд у Києві ув'язнив на сім років засновника фонду, який допомагав ухилянтам
Засновника благодійної організації позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною із наданням логістичних послуг та перевезенням громадян, строком на три роки
фото: Офіс генерального прокурора
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Суд визнав керівника благодійної організації винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон

У столиці винесли суворий вирок керівнику благодійної організації, який налагодив схему нелегального переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Свої «послуги» зловмисник оцінив у $12 тис., проте замість заробітку отримав реальний тюремний термін із конфіскацією майна. Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

Слідство встановило, що влітку 2023 року обвинувачений познайомився з киянином, який шукав спосіб виїхати за межі України до своєї матері. Фігурант одразу запевнив чоловіка, що має змогу внести його до системи під виглядом волонтера від власного благодійного фонду. За таку допомогу комерсант отримав перші $7 тис., які цинічно назвав «благодійним внеском» на придбання квадрокоптера Mavic 3T для потреб Збройних сил України.

Коли офіційно оформити фіктивний виїзд через документи благодійної організації не вдалося, ділок не розгубився і запропонував клієнту інший план. Цього разу він пообіцяв організувати незаконний перетин кордону «зеленкою» на території Закарпатської області. Вартість нового пішохідного маршруту засновник фонду оцінив дорожче і змусив чоловіка доплатити ще $5 тис.

Суд детально вивчив усі докази обвинувачення та визнав керівника організації винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Засудженому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі з повною конфіскацією всього майна. Крім того, чоловікові на три роки заборонили займатися будь-якою діяльністю, що пов’язана з наданням логістичних послуг чи перевезенням громадян. 

Нагадаємо, у Києві викрили та затримали двох учасників злочинної схеми, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Слідство встановило, що підозрювана займалася безпосереднім пошуком «клієнтів», які бажали нелегально виїхати з країни, та вела з ними переговори. Надалі її спільник мав організувати безпечний перетин кордону з Румунією поза офіційними пунктами пропуску.

Також у столиці викрили та затримали двох учасників нелегального бізнесу, які організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. За свої послуги зловмисники вимагали від клієнтів грошову винагороду у розмірі $26 тис. Слідство встановило, що ділки пообіцяли двом киянам призовного віку організувати безперешкодний перетин кордону з Угорщиною поза офіційними пунктами пропуску. Організатори схеми запевняли потенційних ухилянтів, що чудово знають так звані слабкі місця на прикордонній смузі, де можна пройти непоміченими. Свою допомогу фігуранти оцінили у $13 тис. із кожного клієнта.

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