Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ботсад у центрі столиці потерпає від сміття та омели (фоторепортаж)

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Загальний стан ботсаду, особливо під парканами, створює враження недоглянутості у самому центрі столиці

Київський ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна увійшов у середину квітня на піку своєї туристичної привабливості. Проте святкові вихідні, що пройшли, оголили не лише красу екзотичних рослин, а й проблеми з благоустроєм території. Кореспондент «Главкома» зафіксував, у якому стані перебуває найстаріший ботсад столиці.

Наразі у саду триває один із найпрекрасніших моментів – розпустилися перші магнолії та азалії. Більш пізні сорти вже вкриті бутонами та готуються до розквіту з першим серйозним потеплінням. Атмосфера на алеях залишається піднесеною: кияни йдуть до саду заради яскравих фотосесій та відпочинку. 

Біля цієї азалії намагаються зробити фото ледь не усі відвідувачі саду
фото: glavcom.ua
Масове цвітіння ранніх сортів магнолій у ботсаду імені академіка О. В. Фоміна
фото: glavcom.ua
Білі магнолії розквітають одні з найперших
фото: glavcom.ua
Магнолія на старті цвітіння
фото: glavcom.ua

Варто зауважити, що альпійська гірка, розташована на закритій для відвідувачів території, перебуває в ідеальному стані.

Альпійська гірка
фото: glavcom.ua
На гірці квітують барвінок і мускарі
фото: glavcom.ua

Однак контраст із красою квітів стає помітним уже біля огорожі саду. Оглянувши ділянку від центрального входу біля метро «Університет» і вздовж паркану в напрямку червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка, можна побачити далеко не взірцеву картину. Через металеву сітку проглядають купи неприбраного торішнього листя, перемішаного з побутовим сміттям: пластиковими пляшками, залишками їжі та ящиками.

За парканом стоять відра з водою та порожні ящики – імовірно, їх залишили після себе стихійні торговці квітами
фото: glavcom.ua
Старий МАФ і купа сміття під ним
фото: glavcom.ua
Саме таку картину бачать тисячі киян та гостей міста, які щодня прямують від станції метро «Університет» у бік Бессарабського ринку
фото: glavcom.ua
Занедбаний стан ботсаду щодня спостерігає величезна кількість людей
фото: glavcom.ua

У глибині парку досі лежить дерево, вирване з корінням під час негоди. Під цим деревом помітно старий матрац – імовірна ознака того, що вночі тут облаштовують місце для ночівлі безхатченки.

Вирване з корінням хвойне дерево і старий матрац під ним
фото: glavcom.ua
Компанія влаштувала у парку пікнік
фото: glavcom.ua

Крім того, крони багатьох старих дерев масово уражені омелою, яку зараз, поки листя ще не розпустилося повністю, особливо добре видно.

Омела на деревах біля центрального входу у ботанічний сад
фото: glavcom.ua
Самотній птах майже не реагує на оточуючих
фото: glavcom.ua
Омела на деревах ботсаду
фото: glavcom.ua

Через велику кількість людей у вихідні дні урни для сміття в саду швидко переповнювалися. Втім, персонал намагається давати раду ситуації: під час огляду території було помічено працівницю, яка збирала та вивозила великі пакунки з відходами. Попри ці зусилля, загальний стан паркової зони, особливо під парканами, створює враження недоглянутості у самому центрі столиці.

Раніше киянин, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМПБр ім. Гетьмана Івана Виговського Георгій Хвістані на псевдо Armani, розкритикував стан благоустрою в столиці. Військовий, який приїхав до Києва у короткострокове відрядження, був вражений контрастом між чистотою прифронтового Харкова та засміченим центром головного міста країни. 

До слова,  в столиці до 15 травня триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.

Теги: вихідні Київ метро сміття благоустрій кияни безхатченки університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua