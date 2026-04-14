Ботсад у центрі столиці потерпає від сміття та омели (фоторепортаж)
Загальний стан ботсаду, особливо під парканами, створює враження недоглянутості у самому центрі столиці
Київський ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна увійшов у середину квітня на піку своєї туристичної привабливості. Проте святкові вихідні, що пройшли, оголили не лише красу екзотичних рослин, а й проблеми з благоустроєм території. Кореспондент «Главкома» зафіксував, у якому стані перебуває найстаріший ботсад столиці.
Наразі у саду триває один із найпрекрасніших моментів – розпустилися перші магнолії та азалії. Більш пізні сорти вже вкриті бутонами та готуються до розквіту з першим серйозним потеплінням. Атмосфера на алеях залишається піднесеною: кияни йдуть до саду заради яскравих фотосесій та відпочинку.
Варто зауважити, що альпійська гірка, розташована на закритій для відвідувачів території, перебуває в ідеальному стані.
Однак контраст із красою квітів стає помітним уже біля огорожі саду. Оглянувши ділянку від центрального входу біля метро «Університет» і вздовж паркану в напрямку червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка, можна побачити далеко не взірцеву картину. Через металеву сітку проглядають купи неприбраного торішнього листя, перемішаного з побутовим сміттям: пластиковими пляшками, залишками їжі та ящиками.
У глибині парку досі лежить дерево, вирване з корінням під час негоди. Під цим деревом помітно старий матрац – імовірна ознака того, що вночі тут облаштовують місце для ночівлі безхатченки.
Крім того, крони багатьох старих дерев масово уражені омелою, яку зараз, поки листя ще не розпустилося повністю, особливо добре видно.
Через велику кількість людей у вихідні дні урни для сміття в саду швидко переповнювалися. Втім, персонал намагається давати раду ситуації: під час огляду території було помічено працівницю, яка збирала та вивозила великі пакунки з відходами. Попри ці зусилля, загальний стан паркової зони, особливо під парканами, створює враження недоглянутості у самому центрі столиці.
Раніше киянин, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМПБр ім. Гетьмана Івана Виговського Георгій Хвістані на псевдо Armani, розкритикував стан благоустрою в столиці. Військовий, який приїхав до Києва у короткострокове відрядження, був вражений контрастом між чистотою прифронтового Харкова та засміченим центром головного міста країни.
До слова, в столиці до 15 травня триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.
