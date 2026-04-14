Ботсад у центрі столиці потерпає від сміття та омели (фоторепортаж)

Загальний стан ботсаду, особливо під парканами, створює враження недоглянутості у самому центрі столиці

Київський ботанічний сад імені академіка О. В. Фоміна увійшов у середину квітня на піку своєї туристичної привабливості. Проте святкові вихідні, що пройшли, оголили не лише красу екзотичних рослин, а й проблеми з благоустроєм території. Кореспондент «Главкома» зафіксував, у якому стані перебуває найстаріший ботсад столиці.

Наразі у саду триває один із найпрекрасніших моментів – розпустилися перші магнолії та азалії. Більш пізні сорти вже вкриті бутонами та готуються до розквіту з першим серйозним потеплінням. Атмосфера на алеях залишається піднесеною: кияни йдуть до саду заради яскравих фотосесій та відпочинку.

Біля цієї азалії намагаються зробити фото ледь не усі відвідувачі саду

Масове цвітіння ранніх сортів магнолій у ботсаду імені академіка О. В. Фоміна

Білі магнолії розквітають одні з найперших фото: glavcom.ua

Магнолія на старті цвітіння фото: glavcom.ua

Варто зауважити, що альпійська гірка, розташована на закритій для відвідувачів території, перебуває в ідеальному стані.

Альпійська гірка фото: glavcom.ua

На гірці квітують барвінок і мускарі фото: glavcom.ua

Однак контраст із красою квітів стає помітним уже біля огорожі саду. Оглянувши ділянку від центрального входу біля метро «Університет» і вздовж паркану в напрямку червоного корпусу університету імені Тараса Шевченка, можна побачити далеко не взірцеву картину. Через металеву сітку проглядають купи неприбраного торішнього листя, перемішаного з побутовим сміттям: пластиковими пляшками, залишками їжі та ящиками.

За парканом стоять відра з водою та порожні ящики – імовірно, їх залишили після себе стихійні торговці квітами

Старий МАФ і купа сміття під ним

Саме таку картину бачать тисячі киян та гостей міста, які щодня прямують від станції метро «Університет» у бік Бессарабського ринку

Занедбаний стан ботсаду щодня спостерігає величезна кількість людей

У глибині парку досі лежить дерево, вирване з корінням під час негоди. Під цим деревом помітно старий матрац – імовірна ознака того, що вночі тут облаштовують місце для ночівлі безхатченки.

Вирване з корінням хвойне дерево і старий матрац під ним

Компанія влаштувала у парку пікнік фото: glavcom.ua

Крім того, крони багатьох старих дерев масово уражені омелою, яку зараз, поки листя ще не розпустилося повністю, особливо добре видно.

Омела на деревах біля центрального входу у ботанічний сад

Самотній птах майже не реагує на оточуючих фото: glavcom.ua

Омела на деревах ботсаду фото: glavcom.ua

Через велику кількість людей у вихідні дні урни для сміття в саду швидко переповнювалися. Втім, персонал намагається давати раду ситуації: під час огляду території було помічено працівницю, яка збирала та вивозила великі пакунки з відходами. Попри ці зусилля, загальний стан паркової зони, особливо під парканами, створює враження недоглянутості у самому центрі столиці.

Раніше киянин, начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї ОМПБр ім. Гетьмана Івана Виговського Георгій Хвістані на псевдо Armani, розкритикував стан благоустрою в столиці. Військовий, який приїхав до Києва у короткострокове відрядження, був вражений контрастом між чистотою прифронтового Харкова та засміченим центром головного міста країни.

До слова, в столиці до 15 травня триватиме щорічний весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.