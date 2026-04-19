Головна Київ Новини
search button user button menu button

Теракт у Києві. Що відомо про стрільця із Голосіївського району

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: соціальні мережі

Нападник – Дмитро Васильченков, колишній військовий ЗСУ

Стали відомі подробиці про особу Дмитра Васильченкова, який 18 квітня влаштував стрілянину в Києві. За даними джерел OBOZ.UA у правоохоронних органах, нападник був майором ЗСУ у відставці та отримував пенсійні виплати. Про це пише «Главком».

Васильченков раніше неодноразово сам звертався до поліції, демонструючи ознаки підвищеної тривожності. Скаргами він засипав правоохоронців як під час проживання в Бахмуті, так і після переїзду до столиці. Приводи для викликів були різними: від заяв про «крадіжку речей компанією на подвір’ї» до підозр у стеженні за його квартирою. Через таку поведінку у поліції його характеризували як «тривожну особу».

Під час перевірки телефону ліквідованого стрільця було виявлено контакти з російськими номерами. Наразі слідство з'ясовує, чи належали вони родичам, чи особам, що перебувають на окупованих територіях або в РФ.

Також встановлено, що Васильченков офіційно володів трьома одиницями зброї: газовим пістолетом та двома карабінами. Зазначається, що розстріл людей він вчинив саме з того карабіна, який на момент теракту залишався офіційно зареєстрованим на нього. Інші дві одиниці зброї раніше були зняті з обліку.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей.

«Також в лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. 

Теги: Київ стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua