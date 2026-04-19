Теракт у Києві. Що відомо про стрільця із Голосіївського району

Нападник – Дмитро Васильченков, колишній військовий ЗСУ

Стали відомі подробиці про особу Дмитра Васильченкова, який 18 квітня влаштував стрілянину в Києві. За даними джерел OBOZ.UA у правоохоронних органах, нападник був майором ЗСУ у відставці та отримував пенсійні виплати. Про це пише «Главком».

Васильченков раніше неодноразово сам звертався до поліції, демонструючи ознаки підвищеної тривожності. Скаргами він засипав правоохоронців як під час проживання в Бахмуті, так і після переїзду до столиці. Приводи для викликів були різними: від заяв про «крадіжку речей компанією на подвір’ї» до підозр у стеженні за його квартирою. Через таку поведінку у поліції його характеризували як «тривожну особу».

Під час перевірки телефону ліквідованого стрільця було виявлено контакти з російськими номерами. Наразі слідство з'ясовує, чи належали вони родичам, чи особам, що перебувають на окупованих територіях або в РФ.

Також встановлено, що Васильченков офіційно володів трьома одиницями зброї: газовим пістолетом та двома карабінами. Зазначається, що розстріл людей він вчинив саме з того карабіна, який на момент теракту залишався офіційно зареєстрованим на нього. Інші дві одиниці зброї раніше були зняті з обліку.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей.

«Також в лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові.