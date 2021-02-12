Кінець колапсу: на станції «Контрактова площа» працюють обидва входи

На станції «Контрактова площа» встановили нові турнікети

Станція метро «Контрактова площа» запрацювала у звичайному режимі. Монтажні та налагоджувальні роботи зі встановлення нових турнікетів завершено раніше запланованого терміну. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Такі турнікети вже встановлено на станціях «Сирець», «Площа Льва Толстого», «Героїв Дніпра», «Харківська». Вони приймають усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картку киянина та безконтактну банківську картку.

Також цей вид контрольно-пропускних пунктів є антивандальним та застосовується у європейських метрополітенах.

Київський метрополітен перепрошує за тимчасові незручності під час монтажних робіт.

Нагадаємо, на станції «Контрактова площа» 9 лютого розпочалася заміна турнікетів. У зв'язку з цим не працював вестибюль №2 станції метро «Контрактова площа» (вихід до вулиць Верхній і Нижній Вал). Планувалося, що роботи будуть завершені 13 лютого.

Через ці роботи на станції у години пік була величезна тиснява. Люди обурені, вони не в змозі дотримуватися соціальної дистанції.

Адміністрація київського метрополітену також попереджала про обмеження входу на станції в пікові години.

«Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід (не закриття). Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок», – йдеться в повідомленні.



