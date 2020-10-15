Киян запрошують відсвяткувати Всесвітній день краватки



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Краватка вважається оригінальним хорватським виробом

Святкування заплановані на Андріївському узвозі

У неділю, 18 жовтня, на Андріївському узвозі (у сквері біля музею-майстерні Івана Кавалерідзе) відбудеться святкування Всесвітнього дня краватки. Про це інформує Департамент культури.

Святкування заплановані з 11:00 до 16:00.

Захід уперше організовують Посольство Республіки Хорватії в Україні у співпраці з Київською міською державною адміністрацією, Подільською райдержадміністрацією та за сприяння Музею-майстерні Івана Кавалерідзе.

Краватка вважається оригінальним хорватським виробом, який поширився в Європі у XVII ст. завдяки участі хорватських солдатів у Тридцятилітній війні (1618-1648 років). Хорватська традиційна уніформа з вишитими розмальованими шарфами на шиї привертала увагу. Шарфи були виготовлені з різних матеріалів: від грубого полотна, який носили звичайні солдати, до шовкової тканини та тонкої бавовни, які носили офіцери.

Цей «хорватський елегантний стиль», абсолютно невідомий у той час у Європі, був прийнятий при французькому дворі близько 1650 року і став модним предметом гардеробу серед тогочасної буржуазії як символ культури та елегантності. Так з’явився новий предмет одягу, а у французькій мові – новий вираз «a la Croate», який пізніше увійшов до інших європейських мов.

Термін «tie» (краватка) присутній в англійській мові та походить від «to tie a cravat» (зав’язувати краватку), і насправді є одним зі способів зав’язування на шиї.

До слова, 12 вересня відбулося святкування Дня народження Андріївського узвозу.