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    Киян запрошують відсвяткувати Всесвітній день краватки

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    <span>Краватка вважається оригінальним хорватським виробом</span> - Киян запрошують відсвяткувати Всесвітній день краватки
    Краватка вважається оригінальним хорватським виробом

    Святкування заплановані на Андріївському узвозі

    У неділю, 18 жовтня, на Андріївському узвозі (у сквері біля музею-майстерні Івана Кавалерідзе) відбудеться святкування Всесвітнього дня краватки. Про це інформує Департамент культури.

    Святкування заплановані з 11:00 до 16:00.

    Захід уперше організовують Посольство Республіки Хорватії в Україні у співпраці з Київською міською державною адміністрацією, Подільською райдержадміністрацією та за сприяння Музею-майстерні Івана Кавалерідзе.

    Краватка вважається оригінальним хорватським виробом, який поширився в Європі у XVII ст. завдяки участі хорватських солдатів у Тридцятилітній війні (1618-1648 років). Хорватська традиційна уніформа з вишитими розмальованими шарфами на шиї привертала увагу. Шарфи були виготовлені з різних матеріалів: від грубого полотна, який носили звичайні солдати, до шовкової тканини та тонкої бавовни, які носили офіцери.

    Цей «хорватський елегантний стиль», абсолютно невідомий у той час у Європі, був прийнятий при французькому дворі близько 1650 року і став модним предметом гардеробу серед тогочасної буржуазії як символ культури та елегантності. Так з’явився новий предмет одягу, а у французькій мові – новий вираз «a la Croate», який пізніше увійшов до інших європейських мов.

    Термін «tie» (краватка) присутній в англійській мові та походить від «to tie a cravat» (зав’язувати краватку), і насправді є одним зі способів зав’язування на шиї.

    До слова, 12 вересня відбулося святкування Дня народження Андріївського узвозу.

    Київ свята Хорватія Андріївський узвіз
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