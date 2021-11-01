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    Кияни активно вакцинуються: за тиждень – майже 200 тис. щеплень

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    У Києві діють 148 пунктів щеплення - Кияни активно вакцинуються: за тиждень – майже 200 тис. щеплень
    У Києві діють 148 пунктів щеплення
    Фото: КМДА

    Столична влада закликає киян вакцинуватися від коронавірусу

    Вакцинація від Covid-19 – це не лише здоров’я та право жити звичним життям, а й громадянський обов’язок в умовах нової хвилі пандемії. Адже зараз кількість госпіталізованих та померлих від ускладнень, спричинених коронавірусом, щодня б’є рекорди. На цьому наголосила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко.

    «Вакцинація – це наша свобода, здоров’я та безпека наших близьких. І сьогодні для нас це також громадянський обов’язок – захистити себе і своїх рідних. Прийдіть, і вакцинуйтеся у наших пунктах щеплення – наразі в місті Києві їх близько 150. Скористайтеся такою можливістю. Для нас, для вас працюють наші медики – прийдіть і захистіть себе!» – закликала вона.

    Старостенко зазначила, що за минулий тиждень в столиці було здійснено 193,5 тисяч щеплень, а від початку вакцинальної кампанії – майже 2,3 млн щеплень.

    На сьогодні у Києві діють:

    • 148 пунктів щеплення,
    • 21 мінівакцинальний центр,
    • Центр масової вакцинації, створений на базі МВЦ,
    • 53 мобільні бригади,
    • понад три десятки тимчасових вакцинальних пунктів в торговельно-розважальних центрах і Центрах надання адміністративних послуг.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

    Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.

    1 листопада в Києві знову величезні черги до пунктів вакцинації від Covid-19.

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    Теги: Київ КМДА вакцинація коронавірус
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    Кияни активно вакцинуються: за тиждень – майже 200 тис. щеплень