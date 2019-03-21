Кияни можуть купити недорогі продукти: де сьогодні пройдуть ярмарки



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Ярмарки відбудуться у семи районах Києва

У четвер, 21 березня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Сьогодні ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна; вул. Старобориспільська (пішохідна доріжка від станції метро «Червоний хутір» до зупинки автобусів № 51, № 63);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Печерському районі – вул. Московська, 2;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А; вул. Багговутівська, 1; просп. Перемоги, 50.

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

До слова, в Україні завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжують дешевшати фрукти. А через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

До слова, Україна в лютому побила рекорд із експорту горіхів та яблук. Повідомляється, що експорт виріс на 10% у відношенні до січня 2019 року і на третину перевищив показники лютого 2018 року. За два місяці поточного року Україна вже заробила на експорті фруктів, ягід і горіхів 47,4 млн дол. — на 22% більше, ніж роком раніше.