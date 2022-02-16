Кияни можуть записатися до ЦНАП онлайн

У ЦНАП можна оформити паспорт, водійське посвідчення та інші документи

У ЦНАП можна оформити паспорт, водійське посвідчення та інші документи

Це дозволить не сидіти у чергах і зекономити час

У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс – запис до центрів надання адміністративних послуг. У цій міській установі можна оформити паспорт, водійське посвідчення та інші документи. Загалом у київських центрах понад 150 видів адміністративних послуг, пише «Вечірній Київ».

Для того, щоб скористатися послугою онлайн-запису, потрібно у застосунку «Київ Цифровому» відкрити «Адміністративні послуги», а потім – «Запис до ЦНАП». Тут необхідно обрати послугу і зручний час, щоб у ЦНАПі одразу надали номер в електронній черзі.

Застосунок нагадає про запис за день до візиту і за годину обраного часу (при ввімкнених сповіщеннях). Киян закликають приходити вчасно, адже за правилами роботи ЦНАПів, після запізнення більш ніж на 3 хвилини запис анулюється. Також через застосунок можна легко скасовати візит до ЦНАП, якщо плани змінилися.

«Сервіс запису до ЦНАП – крок до розвитку paperless-культури в міських установах. Поступово рухаємось до однієї із головних цілей – оцифрування 100% міських сервісів», — зазначає керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

Він також нагадує: щоб користуватися послугою, треба завантажити оновлену версію «Київ Цифровий» у App Store або Google Play.

Нагадаємо, у Києві запрацював спеціалізований центр надання адміністративних послуг для військових.

Як повідомлялося, працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості