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    Кияни можуть записатися до ЦНАП онлайн

    У ЦНАП можна оформити паспорт, водійське посвідчення та&nbsp;інші документи - Кияни можуть записатися до ЦНАП онлайн
    У ЦНАП можна оформити паспорт, водійське посвідчення та інші документи
    фото з відкритих джерел

    Це дозволить не сидіти у чергах і зекономити час

    У застосунку «Київ Цифровий» з’явився новий сервіс – запис до центрів надання адміністративних послуг. У цій міській установі можна оформити паспорт, водійське посвідчення та інші документи. Загалом у київських центрах понад 150 видів адміністративних послуг, пише «Вечірній Київ».

    Для того, щоб скористатися послугою онлайн-запису, потрібно у застосунку «Київ Цифровому» відкрити «Адміністративні послуги», а потім – «Запис до ЦНАП». Тут необхідно обрати послугу і зручний час, щоб у ЦНАПі одразу надали номер в електронній черзі.

    Застосунок нагадає про запис за день до візиту і за годину обраного часу (при ввімкнених сповіщеннях). Киян закликають приходити вчасно, адже за правилами роботи ЦНАПів, після запізнення більш ніж на 3 хвилини запис анулюється. Також через застосунок можна легко скасовати візит до ЦНАП, якщо плани змінилися.

    «Сервіс запису до ЦНАП – крок до розвитку paperless-культури в міських установах. Поступово рухаємось до однієї із головних цілей – оцифрування 100% міських сервісів», — зазначає керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

    Він також нагадує: щоб користуватися послугою, треба завантажити оновлену версію «Київ Цифровий» у App Store або Google Play.

    Нагадаємо, у Києві запрацював спеціалізований центр надання адміністративних послуг для військових.

    Як повідомлялося, працівник ЦНАП «заробляв» до пів мільйона гривень щомісяця на реєстрації нерухомості

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    Теги: Київ документи кияни послуги час
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    Кияни можуть записатися до ЦНАП онлайн