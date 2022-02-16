У Києві зміниться маршрут та графік трамваїв

У столиці зміниться рух транспорту

У Києві в ніч на 17 лютого буде змінено режим роботи громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт. Про це повідомили у «Київпастрансі».

У ніч на 17 лютого буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту №14. Причина – ремонт трамвайних колій по вулиці Глибочицькій.

З 01:00 до 05:00 рух трамваїв по вулиці Глибочицькій буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

Маршрут №14:

від Контрактової площі: 22:45, 23:00;

від проспекту Відрадний: 23:54, 00:01.

О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У «Київпастрансі» зазначають, що на рух транспорту впливають дорожні обставини, а саме часті ДТП.

Нагадаємо, кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала майже вдвічі.