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    У Києві зміниться маршрут та графік трамваїв

    Комунальники проведуть ремонт трамвайних колій на одній із вулиць - У Києві зміниться маршрут та графік трамваїв
    Комунальники проведуть ремонт трамвайних колій на одній із вулиць
    фото з відкритих джерел

    У столиці зміниться рух транспорту

    У Києві в ніч на 17 лютого буде змінено режим роботи громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт. Про це повідомили у «Київпастрансі».

    У ніч на 17 лютого буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту №14. Причина – ремонт трамвайних колій по вулиці Глибочицькій.

    З 01:00 до 05:00 рух трамваїв по вулиці Глибочицькій буде закрито.

    Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

    Маршрут №14:

    • від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
    • від проспекту Відрадний: 23:54, 00:01.

    О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

    Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

    У «Київпастрансі» зазначають, що на рух транспорту впливають дорожні обставини, а саме часті ДТП.

    Нагадаємо, кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала майже вдвічі.

    Теги: Київ громадський транспорт ремонт
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    У Києві зміниться маршрут та графік трамваїв