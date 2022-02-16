У Києві зміниться маршрут та графік трамваїв
У столиці зміниться рух транспорту
У Києві в ніч на 17 лютого буде змінено режим роботи громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт. Про це повідомили у «Київпастрансі».
У ніч на 17 лютого буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту №14. Причина – ремонт трамвайних колій по вулиці Глибочицькій.
З 01:00 до 05:00 рух трамваїв по вулиці Глибочицькій буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут №14:
- від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
- від проспекту Відрадний: 23:54, 00:01.
О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.
Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
У «Київпастрансі» зазначають, що на рух транспорту впливають дорожні обставини, а саме часті ДТП.
Нагадаємо, кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала майже вдвічі.