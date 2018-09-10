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    Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на честь Сенцова

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    Олег Сенцов - Кияни пропонують перейменувати вулицю Московську на честь Сенцова
    Олег Сенцов

    На сайті Київради зареєстровано петицію про перейменування вулиці на честь бранця Кремля Сенцова

    На сайті Київської міської ради з’явилася петиція з ініціативою перейменувати вулицю Московську у столиці на вулицю Олега Сенцова.

    Петиція «Перейменувати вул. Московську у м. Києві на вул. Олега Сенцова, українського режисера та політв`язня» зареєстрована 6 вересня.

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    Автор петиції Павло Киричек зазначив, що перейменування «необхідно для підтримки Олега Сенцова та збільшення політичного тиску на керівництво Росії з метою його звільнення».

    Станом на ранок понеділка, 10 вересня, петиція набрала 38 голосів із 10 тисяч необхідних.

    Як повідомлялося, мер Парижа Анн Ідальго пропонує надати Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста.

    Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

    Сенцов голодує з травня цього року.


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