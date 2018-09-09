Тюремники намагаються переконати Сенцова, аби той припинив голодування – адвокат



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Олег Сенцов

Олег виглядає так само, як і на останніх фото в колонії

Стан українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова стабільний, хоча співробітники російської колонії стурбовані його здоров’ям. Сенцова намагаються «переломити», аби той припинив голодування. Він станом на 9 вересня голодує 119-й день. Про це в коментарі «Громадському» повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, який відвідав Олега 7 вересня.

«Більше за все через здоров’я Сенцова стурбована колонія, адже там вважають, що він підходить до тієї ситуації, коли вже будуть незворотні зміни. Його намагаються переломити, аби він припинив голодування. Ставлять на те, що нібито політичні доводи вже вичерпані, і нікому вже не цікаво, що він голодує, тому це ніби безглуздо», — сказав адвокат.

Дінзе наголосив, що це не можна назвати тиском, однак це схоже на монотонні вмовляння, які відбуваються щодня.

Утім, Сенцов не збирається припиняти голодування. Йому, як і раніше, ставлять крапельниці, також він вживає поживну суміш.

Адвокат додав, що Олег виглядає так само, як і на останніх фото в колонії, які раніше Росія надіслала Україні.

Також він розповів Громадському, що Олег Сенцов все ще сподівається на своє звільнення, однак надії все менше.

«Звісно, він сподівається, що буде ухвалено відповідне політичне рішення (щодо його звільнення – ред.), однак надії все менше…», — сказав Дінзе.

Дінзе розповів Сенцову про те, що Кремль вимагає від нього особистого прохання про помилування, і лише так це питання почнуть розглядати. Олег зі свого боку заявив, що просити про це Путіна не буде.

Адвокат з Сенцовим домовилися знову зустрітися наприкінці вересня-початку жовтня.

Раніше повідомлялося, що Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Джерело: Громадське