Киянин через борг побив товариша битою

Потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків

Столичні оперативники затримали хлопця, який у під’їзді будинку на вулиці Кирпоноса побив товариша. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції про побиття повідомив 30-річний потерпілий. Аби з’ясувати деталі інциденту, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, лікарі.

Протягом години співробітники карного розшуку затримали ймовірного підозрюваного.

«Ми з’ясували, що 23-річний киянин домовився про зустріч зі своїм товаришем за місцем його мешкання. Під час зустрічі вони посварились через грошовий борг, тож гість побив битою боржника та втік із місця скоєння злочину. У ході оперативно-розшукових заходів ми затримали місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нещодавно в магазині Desigual на вул. Хрещатик, 42 молодик спровокував конфлікт із охоронцем і проломив йому череп.