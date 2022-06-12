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    Новини

    Киянин отримав вирок за заперечення війни РФ проти України

    Киянина засуджено до місяця арешту - Киянин отримав вирок за заперечення війни РФ проти України
    Киянина засуджено до місяця арешту

    У суді чоловік визнав свою вину та розкаявся

    Подільський районний суд столиці оголосив вирок киянину, який заперечував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    «Прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території нашої держави, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році», – йдеться в повідомленні.

    За підтримання публічного обвинувачення Подільською окружною прокуратурою Києва мешканцю столиці оголошено обвинувальний вирок за ч. 1 ст.436-2 Кримінального Кодексу України.

    Вироком суду чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до покарання у межах санкції статті до 1 місяця арешту.

    Свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся.

    Нагадаємо, у травні правоохоронці викрили киянина, колишнього військовослужбовця, який виправдовував збройну агресію Росії проти України.

    Теги: росія окупанти Київ суд кримінал війна Україна кияни окупація #stoprussia
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    Киянин отримав вирок за заперечення війни РФ проти України