Киянин отримав вирок за заперечення війни РФ проти України

У суді чоловік визнав свою вину та розкаявся

Подільський районний суд столиці оголосив вирок киянину, який заперечував збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«Прокуратурою доведено, що з березня 2022 року по квітень 2022 року чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території нашої держави, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями, а також вчинення ними інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях, чим здійснив заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році», – йдеться в повідомленні.

За підтримання публічного обвинувачення Подільською окружною прокуратурою Києва мешканцю столиці оголошено обвинувальний вирок за ч. 1 ст.436-2 Кримінального Кодексу України.

Вироком суду чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до покарання у межах санкції статті до 1 місяця арешту.

Свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся.

Нагадаємо, у травні правоохоронці викрили киянина, колишнього військовослужбовця, який виправдовував збройну агресію Росії проти України.