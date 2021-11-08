Підпал адмінбудівель у центрі Києва: нападник постане перед судом (фото)

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо умисних підпалів приміщень Офісу омбудсмена та Касаційного кримінального суду Верховного Суду. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 26 серпня 2021 року невідомий чоловік кинув пляшку із запальною сумішшю до дверей приміщення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, розташованого на вулиці Інститутській у Печерському районі столиці, а також підпалив вхідні двері Касаційного кримінального суду Верховного Суду, розташованого на вул. Пилипа Орлика.

Зловмисник був затриманий по «гарячих» слідах. Ним виявився 51-річний уродженець Херсонщини, який чітко спланував вказані злочини та заздалегідь підготував необхідні знаряддя.

Пересуваючись на моноколесі, чоловік почергово підпалив вхідні двері до приміщення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та вхід до Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Мотивом вказаних злочинів слугувало його невдоволення діяльністю державних органів з вирішення його особистих сімейних проблем.

Чоловікові пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу). Його діями спричинено збитків на суму майже 100 тис. грн. З цього приводу до обвинуваченого заявлено цивільні позови щодо відшкодування майнової шкоди на зазначену суму.

За висновками судово-психіатричної експертизи, чоловік є осудним. Наразі він перебуває під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

До слова, під час параду до Дня Незалежності на Хрещатику чоловік здійснив самопідпал.

Також столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який погрожував вибухом на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України в центрі Києва.