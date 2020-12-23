Нічна гонитва зі стріляниною в Києві: правоохоронці відкрили справу проти водія

За даними прокуратури, водій-утікач вистрілив собі в голову із наявного у нього травматичного пістолета

За фактом ігнорування водієм Hyundai вимоги патрульних про зупинку та подальшої погоні, що сталася в Києві в ніч на 23 грудня, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків). Київська місцева прокуратура №7 здійснює процесуальне керівництво у провадженні.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, 26-річний водій автомобіля Hyundai проігнорував вимогу патрульного про зупинку та, прискоривши рух, став тікати. Реагуючи на правопорушення патрульні розпочали переслідування.

Гонитва за автомобілем Hyundai тривала, допоки один із екіпажів не заблокував втікачу рух. Також з метою зупинки автомобіля патрульні застосували табельну зброю.

«Зрозумівши, що втікати нікуди, водій-втікач здійснив спробу самогубства, вистріливши собі в голову із наявного у нього травматичного пістолета», – повідомляє прокуратура.

Водія госпіталізували та прооперували, його стан оцінюється як важкий.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру за ч. 2 ст. 342 КК України.

Правовою кваліфікацією дій патрульних займатиметься Територіальне управління ДБР у Києві та Київській області.

Раніше про нічну гонитву повідомили соцмережі. Водія-втікача патрульні зупинили на перехресті проспектів Правди та Гонгадзе, перекривши дорогу службовими автівками та застосувавши зброю.

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