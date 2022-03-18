У Маріуполі під завалами в бомбосховищі залишається понад тисяча осіб

Завали маріупольського драмтеатру ніхто не розбирає

У бомбосховищі Драмтеатру в Маріуполі після ворожого авіаудару залишилися щонайменше 1 300 осіб. Завали театру ніхто не розбирає і у людей немає шансів вибратися, написав нардеп Сергій Тарута у Facebook.

«…Достеменно відомо, що бомбосховище вціліло. Проте воно складається з трьох частин, чи постраждала якась із них, невідомо. Вранці з-під завалів, які розбирали самі маріупольці, живими вийшло щонайменше 130 людей…», – зазначив народний обранець.

Він дізнався від людей, які ховалися у Драмтеатрі та змогли вирватися з Маріуполя, що у бомбосховищі залишалися щонайменше 1 300 осіб.

«Скільки людей продовжує знаходитись під завалами, скільки там поранених і загиблих, ніхто не знає. Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків…», – додав Тарута.

Як повідомлялося, рашисти не дають забрати людей з-під завалів театру в Маріуполі (фото).

Нагадаємо, 16 березня росармія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Дети».

17 березня стало відомо, що бомбосховище під драматичним театром витримало удар, люди залишилися живі.

Також 16 березня рашисти скинули авіабомбу на маріупольський басейн, де ховалися жінки та діти.

Напередодні окупанти обстріляли Маріуполь із моря.

Наразі в Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

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