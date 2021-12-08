Де ховатися в разі нападу Росії? Киянам показали бомбосховища (фото)

На сьогодні в Києві сплановано використання 4913 укриттів

Із 2014 року в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту

У Києві фонд захисних споруд налічує майже 5 тисяч укриттів. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роман Ткачук під час престуру в рамках інформування киян про захисні споруди цивільного захисту.

Як інформує пресслужба КМДА, Ткачук нагадав, що з 2014 року, з початку бойових дій на сході України, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту.

«У Києві на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, соціальних потрясінь і воєнних дій створено фонд захисних споруд цивільного захисту. Інформація про них розміщена на офіційних сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій», - сказав він.

На сьогодні в Києві сплановано використання 4913 укриттів:

3741 – цокольних та підвальних приміщень,

355 – підземних автопаркінгів,

256 – підземних переходів,

47 – підземних приміщень метрополітену.

Також нагадаємо, що у разі виникнення надзвичайної ситуації оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснює територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, до складу якої входять місцеві мережі зв’язку, зокрема радіомовлення та телебачення, комп’ютерні автоматизовані системи оповіщення по телефонній мережі та оснащені гучномовцями автомобілі. Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації – вберегти та захистити якомога більше людей.

Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.