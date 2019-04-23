Від Шулявського мосту залишилися лише шматки опор (відео)
-
Розсилка
Демонтажні роботи добігають кінця
Демонтаж Шулявського шляхопроводу триває.
У п’ятницю, 19 квітня, повністю розібрали прогонові секції мосту над проспектом Перемоги.
У понеділок, 22 квітня, розчищали територію біля «Більшовика». Як повідомляється на Facebook-сторінці «Шулявський міст», наразі там залишилися лише шматки опор.
Блоки Шулявського шляхопроводу вивозять на утилізацію.
Нагадаємо, демонтаж прогонових секцій Шулявського мосту над проспектом Перемоги відбувався за допомогою «мегадомкрата», який привезли з Нідерландів.
Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.
Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».
Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.