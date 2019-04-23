Від Шулявського мосту залишилися лише шматки опор (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шулявський міст над проспектом Перемоги повністю розібрали

Демонтажні роботи добігають кінця

Демонтаж Шулявського шляхопроводу триває.

У п’ятницю, 19 квітня, повністю розібрали прогонові секції мосту над проспектом Перемоги.

У понеділок, 22 квітня, розчищали територію біля «Більшовика». Як повідомляється на Facebook-сторінці «Шулявський міст», наразі там залишилися лише шматки опор.

Блоки Шулявського шляхопроводу вивозять на утилізацію.

Нагадаємо, демонтаж прогонових секцій Шулявського мосту над проспектом Перемоги відбувався за допомогою «мегадомкрата», який привезли з Нідерландів.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Читайте також: