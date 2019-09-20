Кличко подякував уряду Канади за підтримку децентралізаційної реформи в Україні



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Мер Києва відзначив, що Україна переймає успішний досвід Канади із врядування на місцях

Мер Києва Віталій Кличко, голова Асоціації міст України подякував уряду Канади та послу Канади в Україні Роману Ващуку за системну підтримку децентралізаційної реформи в Україні.

Про це він заявив під час круглого столу «Впровадження досвіду Канади в розвиток місцевого самоврядування України».

«Реформа з децентралізації в Україні опинилася в стані великої невизначеності. Зміна вищого керівництва держави, новий склад парламенту, можливі дострокові місцеві вибори. В такій ситуації складно спрогнозувати, що буде з місцевим самоврядуванням. Тому надзвичайно важливою є підтримка і допомога наших закордонних партнерів. І я хочу подякувати уряду Канади, пану послу Роману Ващуку за системну підтримку децентралізаційної реформи в Україні. Зокрема, за фінансову та експертну допомогу Асоціації міст України, як партнера проекту «ПРОМІС» («Партнерство для розвитку міст»)», - сказав Кличко. А також особисто подякував Надзвичайному та Повноважному Послу Канади в Україні Роману Ващуку за його зусилля в підтримці реформи місцевого самоврядування.

Кличко відзначив, що Україна переймає успішний досвід Канади із врядування на місцях.

А також нагадав, що цього року члени АМУ взяли участь у Саміті відкритого врядування в Оттаві, Конференції з питань реформ в Україні та з питань децентралізації в Торонто та навчальній поїздці в провінції Онтаріо, у конференції Women Deliver 2019 у Ванкувері.

«Ми співпрацюємо, вчимося, втілюємо зміни на місцях. І мета нашого сьогоднішнього заходу – обмінятися досвідом, кращими практиками та презентувати результати впровадження досвіду Канади в громадах. А також - напрацювати перспективні напрямки співпраці між органами місцевого самоврядування Канади та України», - підкреслив мер Києва.

Голови кількох об‘єднаних ОТГ розповіли про те, які найкращі практики Канади вони втілюють у своїх громадах та про основні проблеми врядування на місцях.

«Я радий почути практичний досвід, набутий громадами - від Києва до Новопсковської об'єднаної територіальної громади, - і зрозуміти, на скільки інструменти, що ми надавали через наші проекти, були використані протягом останніх 4-5 років. Ми рецептів не даємо. Наша мета - показати можливі варіанти, щоб українці обрали оптимальні з них для ваших реалій», - зауважив Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук.

Ващук підкреслив, що завершує п'ять років роботи послом Канади в Україні і знає з власного досвіду, з візитів до різних регіонів, що є чимало викликів перед місцевими громадами та містами. «І знаю, на скільки багато зроблено вже. Це має бути фундаментом для подальшого розвитку місцевого самоврядування», - сказав дипломат.

У круглому столі взяли участь голови об‘єднаних територіальних громад з різних регіонів України, зокрема, Красносільської, Ірпінської, Тетівської, Новопсковської, представники Ради Європи та проекту міжнародної технічної допомоги уряду Канади «Проміс».