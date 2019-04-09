У Кличка попередили киян: заторів у місті побільшає

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Дорожники відновили активні роботи на Південному мосту

У Києві відновився ремонт мостів через Дніпро

У Києві відновили активний ремонт мостів через Дніпро, тож водіїв просять із розумінням поставитися до незручностей та, за можливості, вибирати альтернативні маршрути руху. Про це сказав заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

«Зараз дорожні спеціалісти відновили активні роботи на Південному мосту, ремонтують деформаційні шви. Їх також капітально ремонтують на мосту Метро, де проводять роботи з підсилення конструкцій прогонових будов. На мосту Патона також проводяться протиаварійні заходи (ремонт деформаційних швів та їх елементів), а також готують матеріали для комплексного обстеження перед проектними роботами з реконструкції об’єкту. Так, більшість мостів у часи пік стоїть у заторах. Але погодьтеся – краще частково їх перекривати та здійснювати необхідні ремонти, аніж закривати повністю», – підкреслив Давтян.

Він закликає водіїв із розумінням поставитися до ситуації, наголошуючи на необхідності ремонтів на усіх мостових спорудах. «Це питання безпеки, адже тривалий час мостами ніхто не займався, тож робіт, які потрібно виконати нагально, зібралося чимало», – зазначив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, на Південному мосту зараз здійснюється капремонт деформаційних швів, міст Метро через Дніпро – також у процесі капремонту, на мосту через Русанівську протоку здійснюють монтаж тротуарів та підсилення прогонових споруд. Також цьогоріч планується капремонт Борщагівського шляхопроводу, проводиться реконструкція Шулявського шляхопроводу та будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.