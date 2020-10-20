Кличко показав, як за 30 млн грн відремонтували відділення «швидкої» (фото, відео)



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Відремонтували відділення екстреної медичної допомоги №8 у Святошинському районі Фото: пресслужба мера Києва

Оновлене відділення обслуговує майже 180 тисяч мешканців Святошинського району

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги №8 у Святошинському районі. Про це він розповів під час онлайн-пресконференції та показав відео з оновленого відділення.

«Перевірив, як відремонтували відділення екстреної медичної допомоги №8 у Святошинському районі. Це – одне з 22 відділень столичної швидкої, що обслуговує майже 180 тисяч мешканців Святошинського району. Капітальний ремонт у приміщенні не здійснювали понад 40 років. І воно було у вкрай «сумному» стані, – сказав Кличко. – Цього року ми оновили відділення, зробили його гарним і сучасним, зручним для наших медиків – і для їх роботи, і для відпочинку».

Він повідомив, що на це з бюджету столиці виділили 30 млн грн. Також для відділення закупили медикаментів та виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, антисептиків на понад 1 млн грн.

«Це, до речі, єдина станція швидкої, де облаштували навіть невеличкий фітнес-зал, – сказав Кличко. – Ми працюємо над тим, щоб всі відділення швидкої, відділення наших медзакладів виглядали сучасно та мали все, щоб надавати кваліфіковану допомогу киянам. Міська влада робить усе можливе, щоб в сьогоднішніх умовах захистити здоров'я і життя мешканців столиці. Київ виділяє кошти на закупівлю необхідних засобів захисту та препаратів у лікарні. Облаштовує додаткові ліжка в медзакладах для лікування хворих на коронавірус. Здійснюємо і доплати медикам з бюджету міста. Ремонтуємо відділення та поліпшуємо умови роботи для наших медиків. Бо розуміємо, що їм сьогодні – найскладніше».

Він зауважив, що тільки на виклики до пацієнтів із підтвердженим захворюванням на коронавірус щодоби виїжджають 10 бригад швидкої допомоги. І ще 5 бригад – їздять на виклики до таких хворих вдень.

Із початку пандемії ці бригади здійснили понад 14 тисяч виїздів до хворих із діагнозом та з підозрою на Сovid-19 і госпіталізували майже 12 тисяч таких пацієнтів.

Загалом же екстрену медичну допомогу киянам та гостям міста надають в середньому 168 бригад медиків, що працюють вдень, та 136 бригад – вночі. Щодоби вони здійснюють до 2 тисяч виїздів, щорічно – в середньому понад 600 тисяч.

«Зрозуміло, що навантаження на медпрацівників – велике. І їх потрібно підтримувати. Створювати гідні умови праці та оплати за неї. І ми продовжуємо це робити», - наголосив Кличко.