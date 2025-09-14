У Києві та низці областей оголосили тривогу: яка причина

У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА

У Чернігівській області зафіксовано ворожі дрони, які рухаються курсом на столицю

Пізно ввечері, 14 вересня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію і Повітряні сил ЗСУ.

«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», – ідеться у повідомленні КМВА.

Перед цим військові поінформували, що у Чернігівській області зафіксовано ворожі дрони, які рухаються курсом на Київську область. Після цього дрони летіли вже в напрямку Києва з північно-східного напрямку.

Станом на 21:51 карта Повітряних тривог має такий вигляд:

Як можна побачити, сигнал триває у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Нагадаємо, о 12:09 годині 14 вересня у столиці було оголошено повітряну тривогу. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з загрозою балістики. О 12:30 пролунав відбій.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на російські дрони у повітряному просторі Румунії та Польщі.