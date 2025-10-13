«Сьогодні мій останній день на посаді». Перший заступник Кличка повідомив про звільнення

Наприкінці червня міський голова Києва відсторонив Поворозника від виконання обов'язків

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що сьогодні його останній день на посаді. Раніше в мережі зʼявилося фото розпорядження про те, що мер Києва Віталій Кличко звільнив його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис чиновника.

«Сьогодні мій останній день на посаді першого заступника голови КМДА, якій я присвятив майже вісім років свого життя. Часи були різні, втім загартували і дух, і команду часи епідемії Covid-19 та повномасштабне вторгнення. Перераховувати досягнення команди не буду. Час все покаже. Водночас дякую кожному і кожній, хто самовіддано працює на благо міста, щоденно вкладає душу, знання і вміння у розвиток столиці. З вами було цікаво й продуктивно, інколи навіть драйвово», – написав він.

Розпорядження про звільнення Поворозника фото з соцмереж

Київрада висловила недовіру першому заступнику очільника КМДА ще у червні, на єдиному засіданні Київради, яке вдалося провести влітку. Після цього рішення Кличко відсторонив його від виконання обов’язків. Проте в липні Печерський суд визнав рішення Київради неправомірним (цей орган дійсно не має права звільняти заступників голови КМДА – голосування про недовіру було, скоріше, політичним сигналом Кличку). Кличко на всі закиди щодо свого соратника посилався на це судове рішення, а сам Поворозник писати заяву щодо відставки навідріз відмовлявся.

У результаті долю першого заступника вирішив лише ультиматум всіх фракцій Київради (крім «Удару») і після погоджувальної ради минулої п’ятниці Кличко таки пообіцяв подати документи на звільнення першого заступника до Кабміну та Офісу президента. Щоправда і тут не обійшлося без хитрощів: як розповідають джерела «Главкома» в міськраді, вже після того, як Кличко спрямував в Кабмін подання на звільнення Поворозника, він відправив соратника у відпустку. Депутати цей «фінт» не оцінили і під їхнім тиском Кличко пообіцяв найближчим часом повернути Поворозника з відпустки, аби процес звільнення не затягувався.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади».