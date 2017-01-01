Кличко пообіцяв наступного року здійснити капремонт в 10 парках столиці

Кличко заявив, що Київ – «це місто-парк»

Наступного року в 10 парках в різних районах столиці буде здійснений капітальний ремонт. За словами мера Києва Віталія Кличка, йдеться про такі парки в різних районах: парк ім. Рильського в Голосіївському, парк Партизанської Слави в Дарницькому, парк ім. Романа Шухевича в Деснянському, парк «Наталка» в Оболонському (друга



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Віталій Кличко на відкритті після реконструкції парку «Наталка» на Оболоні

Кличко заявив, що Київ – «це місто-парк»

Наступного року в 10 парках в різних районах столиці буде здійснений капітальний ремонт.

За словами мера Києва Віталія Кличка, йдеться про такі парки в різних районах: парк ім. Рильського в Голосіївському, парк Партизанської Слави в Дарницькому, парк ім. Романа Шухевича в Деснянському, парк «Наталка» в Оболонському (друга черга), Печерський ландшафтний парк в Печерському, Куренівський парк в Подільському, парк «Совки» в Святошинському, парк «Відрадний» в Солом’янському, Сирецький парк в Шевченківському районах столиці, інформує прес-служба столичного міського голови.

За словами Кличка, вищевказані парки повинні виглядати не гірше за парк «Наталка» на Оболоні.

Крім того, зауважив мер, столична влада планує розбити новий парк на Троєщині і завершити ремонт парку Кіото.

«У нас великі плани щодо облаштування парків. Київ - це місто-парк. Такої великої кількості зелених насаджень немає в жодній столиці Європи», - сказав мер столиці.

Кличко зауважив, що столичній владі вдалося спільно з активістами повернути у власність громади парк «Наталка», стадіон «Старт», Київський велотрек.

«Ці об’єкти були виведені з власності громади. А їх території планували забудувати», - додав столичний голова.

Кличко наголосив, що нині парк «Наталка» - одне з улюблених місць відпочинку киян. «Це - золотий стандарт парків. І такі парки повинні бути в кожному районі міста», - сказав мер. Він додав, що друга черга парку «Наталка» буде відкрита навесні наступного року.

Згадав Кличко і про київський велотрек. «Я взяв на себе зобов’язання перед громадою, що в столиці буде оновлений велотрек. І ми це зобов’язання виконали. Велотрек повернули місту, відремонтували, він працює і мешканці столиці отримують задоволення », - додав Кличко.

Мер Києва також повідомив, що наступного року буде відкрита після реконструкції перша черга стадіону «Старт». Там оновлять поле, вхідну групу, буде здійснений благоустрій території.

«Я хочу ще раз наголосити - спортивні споруди мають використовуватися виключно за цільовим призначенням. Там кияни мають займатися спортом», - сказав він. Кличко додав, що наступного року також завершиться реконструкція легкоатлетичного манежу на Березняках, який планують відкрити в травні.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко здійснив рейд столицею, перевіряючи, як комунальні служби вправляються з розчищенням вулиць від снігу