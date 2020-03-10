Кличко припускає, що під час поширення коронавірусу у Києві доведеться закрити столичне метро



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У Києві дезинфікують громадський транспорт

Ми готові й до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, - мер

Мер Києва Віталій Кличко припускає, що в разі виявлення коронавірусу у столиці доведеться закрити школи й дитсадки, а також найбільше місце скупчення людей – столичне метро. Про це він сказав у розмові з BBC News Україна.

«Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові й до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей, і ми будемо закривати школи та дитячі садки, щоб ця хвороба не розповсюджувалася», - зазначив Кличко і додав, що не виключений сценарій закриття в Києві громадського транспорту, зокрема метро.

За словами столичного голови, він сподівається, що до масового спалаху хвороби у місті не дійде і все ж каже, що нема жодних гарантій, що хворих на коронавірус у Києві не буде. «Ми ж бачимо, що немає жодної країни у Європі, де б не було хворих на коронавірус. А Італія навіть ввела карантин, закрила аеропорти», - сказав Кличко.

Очільник Києва запевнив, що міська влада готова до будь-якого розвитку подій. «Закупили експрес-тест машини..., проводимо пояснювальну роботу в школах та садочках, вимірюємо температуру дітям. Якщо є підвищена температура, такі діти мають залишатися вдома. Також проводимо пояснювальну роботу з киянами, розповідаємо, як примітивно можна уберегтися», - наголосив мер.

Кличко додав, що у столиці вже підготували сім шпиталів, де хворих готові прийняти інфекційні відділення для дітей та дорослих.

Мер додав, що влада здійснює превентивні заходи на транспорті. Наприклад, двічі на день проводять дезінфекцію.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 166 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 387 осіб. Померли від недуги 4088 пацієнтів.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.