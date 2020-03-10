Китаянка спровокувала бійку в літаку, коли почала навмисно кашляти під час перевірки на коронавірус (відео)



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Згодом пасажирка заспокоїлася та погодилася дочекатися огляду та перевірки

Спочатку жінка кричала і вимагала відпустити її з літака, а потім почала кашляти на стюардесу, - відео

В аеропорту Шанхаю пасажирка розгнівалася через затримку літака для перевірки пасажирів на коронавірус і почала кашляти на стюардесу чим спровокувала бійку з членами екіпажу пасажирського літака авіакомпанії Thai Airways.

Відео інциденту було оприлюднене на YouTube.

Очевидці зазначають, що після прильоту лайнера Thai Airways, стало відомо, що всіх пасажирів перевірять на коронавірус. «Спочатку жінка кричала і вимагала відпустити її з літака. При цьому вона навмисно покашляла на стюардесу і спровокувала бійку», - йдеться у підпису до відео.

Згодом пасажирка заспокоїлася та погодилася дочекатися огляду та перевірки.

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